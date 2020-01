Idiocie USA! Rakety za smrt? Kdyby Írán chtěl... Ostrá debata o odvetě za Sulejmáního

Američané na irácké půdě usmrtili velitele íránských jednotek Quds Kásima Sulejmáního, za což vládci teokratického státu slíbili Spojeným státům tvrdou pomstu. A v noci na dnešek skutečně provedli raketový útok na dvě základny s americkými vojáky v Iráku. Anketa Kdyby Milion chvilek uspořádal akci kousek od vašeho domu, co byste udělali? Přišel (přišla) bych je podpořit 5% Přišel (přišla) bych se podívat 2% Ignoroval(a) bych je 79% Přišel (přišla) bych jim vynadat 13% Zalezu, zamknu a fertig, jak padlo ve ,,Slunce, seno..." 1% hlasovalo: 10912 lidí

Podle Svárovského nějaká íránská reakce musela přijít, ale útok, který Íránci provedli, sledoval cíl zachovat si tvář. „Ale já trvám na tom, že tohle není eskalace,“ zdůraznil analytik s tím, že by o eskalaci mluvil tehdy, kdyby Íránci provedli cosi srovnatelného s útokem Američanů nebo něco ještě horšího.

Daniel Veselý zhodnotil situaci zcela opačně. „Eskalace je to zcela bez debat,“ vyjádřil jasně svůj názor. Zdůraznil, že skutečná geopolitická bitva s Íránem začala v době, kdy Spojené státy vedené Donaldem Trumpem vypověděly dohodu o obohacování uranu Íránem a uvalily na teokratický stát sankce.

To, že Íránci zareagovali na smrt Sulejmáního jen útokem na dvě vojenské základny v Iráku, považuje Veselý za čistě symbolický akt. „Já osobně si myslím, že to byla taková odpověď nepříliš tvrdá od Íránu, protože Írán, kdyby chtěl, tak by ty Američany usmrtil. On má velice přesné rakety a dobrou zpravodajskou činnost, takže oni by klidně mohli ty Američany usmrtit,“ uvedl Veselý.

Svárovský dal Veselému za pravdu v tom, že Spojené státy eskalovaly napětí na Blízkém východě, ale zároveň reagovaly na útok na saúdskoarabská ropná pole s pomocí dronů a na další akce, které měli na svědomí Íránci nebo jejich spojenci v Jemenu a v dalších zemích.

Veselý však trval na tom, že to Američané usmrcením Sulejmáního přehnali, a přirovnal americký útok v Iráku k situaci, kdy by byl na území Mexika zabit viceprezident Spojených států Mike Pence. To by podle Veselého k válce nepochybně vedlo. „Já bych ten útok nazval aktem státního terorismu,“ prohlásil na rovinu.

Svárovský okamžitě oponoval, že usmrcení Sulejmáního nepovažuje za teroristický akt. „Já si myslím, že to, co udělaly Spojené státy, znamená, že svět je bezpečnější,“ pravil host s tím, že Sulejmání ve své strategii navazoval na V. I. Lenina a jeho tezi o exportu komunistické revoluce do dalších zemí mimo Rusko. Rozdíl byl jen v tom, že Sulejmání z Íránu do Libanonu, Sýrie, Jemenu a dalších zemí exportoval revoluci islámskou. Pokud byl jako hlavní plánovač těchto operací zabit, pak bude podle Svárovského svět jednoznačně bezpečnějším místem.

Veselý kontroval, že podle posledních průzkumů byl Sulejmání nejpopulárnější osobností v celém Íránu. „Usmrtit nejpopulárnější osobnost nějaké země je naprostá idiocie, nezlobte se na mě,“ vypálil Veselý.

Svárovský debatu uzavřel prohlášením, že pro Česko není tak důležité, co se děje v Íránu nebo v Iráku. Mnohem důležitější je, abychom udrželi transatlantickou vazbu USA a EU. USA měly podle Svárovského právo proti Íránu zasáhnout a my bychom v tomto směru měli našeho spojence podpořit.

