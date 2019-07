Idioti! vynadal Jindřich Šídlo voličům SPD. Zapojil se Robert Záruba. Ale když došlo na Fridrichovou...

22.07.2019 10:41

Komentátor Jindřich Šídlo se na svém facebookovém profilu obul do „kluků s vlaječkama“. „Hele, kluci s vlaječkama, co mi chodíte trollit na profil, tady máte svoji oběť,“ poznamenal Šídlo a vytáhl kauzu seniora Baldy, který byl odsouzen za terorismus. Do diskuse se poté zapojil i sportovní komentátor veřejnoprávní České televize Robert Záruba.