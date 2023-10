Imigranti ve Vídni oslavovali útok na Izrael. Zdechovský bouchl do stolu: Musí pryč!

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) se v Partii na CNN Prima News zaměřili na izraelsko-palestinský konflikt a na slovenskou politiku. „Migrační pakt je k ničemu. To si pamatujte a napište si to zlatým písmem,“ rozhorlil se k tématu migrace Zdechovský, jenž v tomto de facto našel shodu s Konečnou.

Úvodní téma patřilo izraelsko-palestinskému konfliktu, kdy byly v sobotu ráno z území Pásma Gazy vystřeleny stovky rakety na Izrael. „Myslím, že konflikt bude rychlý. Izraelská armáda si to nenechá líbit. Už v noci nasadila spoustu speciálních komand. Ale je to začátek nějakého dlouhodobého problému a zhoršení vztahu mezi Izraelem a Palestinou. Ukončí to veškeré tolerance dodávek peněz, dodávek pomoci ze třetích zemí,“ poznamenal lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský a hovořil o tom, z jakých peněz Hamás financuje útoky. Podle něj jsou to finance z Kataru, z Íránu a z dalších zemí.

Ostře se v Partii Zdechovský také vymezil proti akci několika desítek příznivců Hamásu s palestinskými vlajkami, kteří se sešli v centru Vídně a oslavovali útok palestinských radikálů na Izrael. Na zmíněné setkání na sociální síti X upozornil například místostarosta Vídně Christoph Wiederkehr s tím, že je „otřesné a nepřijatelné, aby se ve Vídni jásalo nad útoky na Izrael“. Podle europoslance nelze v Evropě zavírat před takovými projevy oči. Tito imigranti musí pryč, nemají v EU co dělat, bouchl do stolu Zdechovský: „Pokud chce někdo do demokratické Evropy, říká, že je azylant, takže prochází azylovou procedurou a oslavuje vraždění lidí, tak co bude dělat na území Evropské unie. Prostě tito lidé sem nepatří!“

Es ist erschreckend und inakzeptabel, dass die Angriffe der Hamas auf Israel in Wien bejubelt werden. Unsere Unterstützung gilt dem israelischen Volk in dieser schwierigen Zeit! https://t.co/esEfpgVwFW — Christoph Wiederkehr (@chriswiederkehr) October 7, 2023

K celému konfliktu ale KSČM ještě své oficiální prohlášení chystá, čeká na izraelská i palestinská vyjádření. „Po dlouhé době souhlasím s panem prezidentem. Cestu k urovnání jakéhokoliv problému je potřeba hledat u jednacího stolu. Nesouhlasím s panem kolegou, že se jedná o něco jednorázového,“ řekla europoslankyně Kateřina Konečná.

„Měli bychom reálně jednat o tom, jak si ty dva státy představují svoje žití. OSN se musí přičinit k tomu, aby k tomuto již nedocházelo. Je to neskutečný lidský svinstvo, ale úkolem politiků je, aby se toto neopakovalo,“ dodala Konečná.

„Samozřejmě, že jsem pro mírovou cestu. Pořád se dostáváme do opakování frází a já si nemyslím, že bez toho, aniž bychom tady měli dva suverénní státy, které budou mezinárodně uznané, tak těžko k míru dojde,“ podotkl následně Zdechovský, s čímž souhlasila i Konečná, že s dvoustátím souhlasí.

V otázce migrace pak Konečná zkritizovala předsedu vlády Petra Fialu (ODS) za jeho roli v Evropské unii.

„Hájí pozici České republiky. Selhalo ministerstvo vnitra. Kritizoval jsem to už v minulosti, to, jak ministr Rakušan odjel do Lucemburku a odkýval 20 tisíc za jednoho nepřijatého uprchlíka a nedojednal tu zásadní věc: Migrační pakt je k ničemu. To si pamatujte a napište si to zlatým písmem. Nikdo ho nebude dodržovat, pokud neuděláte tu první proceduru, ‚čekování‘ lidí, tak je celý migrační pakt na nic. Lidé sem budou přicházet a budeme je tu držet, vytáhnete je z toho zařízení po určité době, pustíte je někam, kde budou bydlet a lidé se rozutečou po Evropě,“ upozornil Zdechovský.

To, že ministr Rakušan selhal a prodal Českou republiku, následně řekla Kateřina Konečná. Zdechovský však tato slova považuje za „silná“ a hovořil o tom, že pan Rakušan udělal zkrátka chybu.

Dalším tématem bylo Slovensko a skutečnost, že prezidentka Zuzana Čaputová tento týden sdělila, že nepodporuje další dodávky zbraní na Ukrajinu. Zdůvodnila to tím, že v parlamentních slovenských volbách zvítězily strany, které vojenskou pomoc Ukrajině odmítají.

„Voliči rozhodli, neměli bychom jejich rozhodnutí zpochybňovat. Prezidentka udělala po dlouhé době něco, co chtějí lidé,“ poznamenala Konečná.

„Měli jsme tady prezidenta Zemana, s ním jsem nesouhlasil vůbec v ničem. Také jsem ho musel respektovat. I když jsme si zvolili v roce 2021 jinou vládou, tak prezident Zeman ukázal, že není ochoten respektovat vůli občanů. Jsem zvědav, jestli komunisté budou respektovat, když občané budou chtít něco jiného než prezident. A ty volby na Slovensku nebyly prezidentské. Ty volby byly do parlamentu, do Národní rady SR. A říkat, interpretovat, že většina občanů rozhodla... Nerozhodla s tímto záběrem,“ oponoval Zdechovský.

„My jako komunisté respektujeme vždy názory občanů. Na rozdíl od vás chceme například referendum v otázkách, o kterých by měli rozhodovat lidé. My se názoru občanů nebojíme a vždy ho budeme respektovat,“ dodala Konečná.

„Škoda, že ho nechcete 70 let,“ podotkl Zdechovský, Konečná však poukázala na to, že lidovci byli s komunisty ve vládě před rokem 1989.

Závěrečné téma patřilo nadcházejícím eurovolbám, kdy stále ještě není jasné, zda v ČR do voleb půjdou strany v koalici – jako do parlamentních voleb Spolu –, či nikoliv. „Rozhodne se to během několika dní, možná týdnů,“ řekl k tomu Zdechovský. Konečná zmínila, že komunistická strana svoji kandidátku chce představit v listopadu.

