Inflace opadne, Fiala bude na koni. Zrovna když budou volby, předpovídá ekonom

Fialova vláda vskutku bude moci deklarovat své vítězství nad inflací i dluhem už koncem roku 2024, nejpozději na přelomu let 2024 a 2025, přestože příčinou bude spíše vývoj na mezinárodní scéně. To vše v době, kdy začne ostřejší volební kampaň, glosuje Lukáš Kovanda, co ukazují prognózy. A premiér Petr Fiala (ODS) už se na sociální síti bije v prsa, že díky jeho vládě inflace klesá – tvrzení některých expertů, že to tak není, označuje za „směšná a nepřijatelná“. A že už příští rok bude moci ČR plnit klíčové kritérium pro euro.

„Fialova vláda v příštím roce bude moci vyhlásit své vítězství nad inflací i zadlužováním. Makroekonomika jí totiž podle všeho bude mimořádně přát a pomůže zřejmě už v předvolebním roce vládním stranám citelně zvýšit preference,“ píše ekonom Lukáš Kovanda s odkazem na prognózu Komerční banky, že inflace v Česku v příštím roce spadne pod úroveň dvouprocentního cíle České národní banky, poblíž hodnoty pouhého jednoho procenta. Podle této prognózy bude v roce 2024 inflace činit jen 1,3 %.

Již na jaře přišla s prognózou vyhlížející pro příští rok inflaci pod cílem ČNB švýcarská banka Julius Bär. Ta Česku pro rok 2024 prognózuje inflaci čítající jen 1,1 %, uvádí dále Kovanda.

„Navíc v příštím roce dojde ke stabilizaci tuzemského zadlužování. Deficit veřejných financí v poměru k HDP trvaleji klesne pod úroveň tří procent, tedy pod úroveň, jejíž nepřekročení je podmínkou přijetí eura,“ komentuje ekonom.

„Fialova vláda tak vskutku bude moci deklarovat své vítězství nad inflací i dluhem už koncem roku 2024, nejpozději na přelomu let 2024 a 2025. Přesně v době, kdy začne ostřejší volební kampaň. Podstatná část veřejnosti narativ vlády, že zkrotila inflaci i dluh, přijme, přestože příznivý vývoj bude odrážet mnohem spíše vývoj na mezinárodní scéně a na světových trzích a statistické a makroekonomické danosti než efekt jakéhokoli vládního opatření.

Fialova vláda v příštím roce bude moci vyhlásit své vítězství nad inflací i zadlužováním. Makroekonomika jí totiž podle všeho bude mimořádně přát a pomůže zřejmě už v předvolebním roce vládním stranám citelně zvýšit preference.

Už i jedna domácí instituce prognózuje, že… pic.twitter.com/cl1Fh9ZhqZ — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 30, 2023

Že inflace klesla pod 10 % díky jeho vládě, tvrdil premiér Petr Fiala na twitteru: „Jsem rád, že je inflace pod deseti procenty, je to samozřejmě jakási psychologická symbolická hranice, ale je moc dobře, že inflace klesá. Není žádný předpoklad, že by se vrátila na dvouciferná čísla. Naopak je předpoklad, že bychom se v příštím roce mohli dokonce přiblížit k těm dvěma procentům.

Kdo za to může? Tak určitě je směšná teze, a vlastně se divím, že jí může někdo veřejně zastávat, že za růst inflace může vláda, a co pokles, to vůbec vláda nemůže a mohou to všichni ostatní nebo nějaká vyšší síla, to je opravdu směšné. Ani by mi tolik nevadilo, když to píší někteří komentátoři, ale když to říkají lidé, kteří sami sebe označují za experty, tak je to něco nepřijatelného, protože v tom není ani logika, ani zohlednění odborných názorů, které říkají, že rozhodující úkol při boji s inflací mají nezávislé centrální banky, ale významný vliv na to má chování vlády.

Vláda může žít na dluh, může se chovat nezodpovědně, může zvyšovat neustále výdaje, dávat velké množství kompenzací a nezodpovědně hospodařit. A to jsou vše faktory, které pomáhají zvyšovat inflaci. Nebo se může chovat racionálně, dobře hospodařit, snažit se snižovat deficity a zadlužení států, chovat se odpovědně ve všech oblastech, tlačit na to, aby se snižovaly ceny, a tím dochází k poklesu inflace,“ jal se vysvětlovat Petr Fiala.

A důrazně zopakoval: „Takže jestliže u nás inflace klesá, je to nepochybně i díky těm krokům, které udělala naše vláda. A moje vláda od počátku bojovala s inflací. Když jsme přišli do vlády, tak jsme zdědili dynamicky rostoucí inflaci, díky neodpovědnému hospodaření Babišovy vlády a samozřejmě díky mezinárodním vlivům. Ať už za to může kdokoli, dobrá zprávu je, že inflace klesá, a myslím, že by z toho měli mít všichni radost,“ podotkl předsedy vlády ČR.

Ke snížení inflace podle něj jeho vláda přispěla úpravou rozpočtu, který na rok 2022 připravila Babišova vláda a který označil za proinflační. „Seškrtali jsem výdaje o 80 miliard korun a pokračujeme v tom dál,“ dodal premiér Fiala, jenž zmínil ozdravný balíček, snižování cen energií, potravin a pohonných hmot.

„Základní je, abychom nežili na dluh, abychom snižovali deficity,“ připomněl. Zmínil přijetí tzv. ozdravného balíčku, který podle vlády sníží příští rok schodek rozpočtu o 94 miliard korun. Na letošní rok vláda nachystala rozpočet se schodkem 295 miliard korun. Podle Fialy je velmi pravděpodobné, že se podaří deficit letos pod 300 miliard udržet. Podobně se již dříve vyjádřil i ministr financi Zbyněk Stanjura (ODS). Někteří odborníci naopak v uplynulých měsících předpovídali, že vzhledem k rychle narůstajícímu deficitu bude schodek na konci roku vyšší.

Fiala považuje za pravděpodobné, že příští rok bude Česká republika plnit klíčové maastrichtské kritérium pro přijetí eura. „A to je, že deficit veřejných rozpočtů bude pod třemi procenty,“ řekl ve videu před vládními prázdninami, které chce strávit s manželkou v Chorvatsku.

Milí přátelé, mám pro vás nový díl Otázek a odpovědí z Kramářovy vily.

Ptali jste se mě na vývoj inflace, obrannou smlouvu se Spojenými státy americkými, ale také na mé plány na dovolené.

Budu rád, když si video pustíte. :-) pic.twitter.com/SEfYLQEYXZ — Petr Fiala (@P_Fiala) July 30, 2023

