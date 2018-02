Investiční model stavby nového bloku Dukovan doporučí skupina vládě v březnu, sdělil Beneš

31.01.2018 18:48

Investiční model pro zajištění stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany doporučí pracovní skupina vládě do konce března, předpokládá generální ředitel firmy ČEZ Daniel Beneš. Debata se týká tří variant, o nichž loni v červnu rozhodl vládní výbor pro jadernou energetiku. Podle nich by měla výstavbu prostřednictvím svých společností zajišťovat polostátní firma ČEZ, nebo stát. Beneš uvedl, že podle energetické koncepce schválené vládou by měla být výstavba provedena do roku 2035.