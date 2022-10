Írán dodá rakety Rusku. A Izrael ohlásil, že je čas podpořit Ukrajinu

Podle The Washington Post má Írán dodat Rusku balistické rakety Fateh-110 a Zolfaghar. Zvýšený přísun zbraní z Teheránu by mohl pomoci Rusku kompenzovat „obrovské“ ztráty ruského vojenského vybavení od únorové invaze na Ukrajinu. A rychle se snižující zásoby přesně naváděné munice, která byla minulý týden použita při bezprecedentních raketových útocích na několik ukrajinských měst. Podle listu tím Írán posiluje svůj závazek dodávat zbraně pro ruský útok proti ukrajinským městům a vojenským pozicím.

Aktivita Íránu znepokojila Izrael, který žádá vojenskou podporu pro Ukrajinu. „Nastal čas, aby Ukrajina obdržela vojenskou podporu,“ uvedl izraelský ministr diaspory Nachman Šaj po zveřejnění zmíněné informace The Washington Post, že Rusko obdrží od Íránu balistické rakety Fateh-110 a Zolfaghar.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.