Írán přiznal barvu: „Letadlo jsme sestřelili.“ A už se to mele. Násilí v ulicích, důsledky

Velitel letectva a protivzdušné obrany íránských revolučních gard generál Amír Alí Hádžízádeh přijal v sobotu ve státní televizi za sestřelení ukrajinského dopravního letounu plnou odpovědnost. „Přijímám úplnou odpovědnost. Raději bych zemřel, než abych se podílel na takovém neštěstí,“ řekl v íránské televizi.

Letadlo prý bylo považováno za nepřátelský cíl, jelikož prolétávalo v blízkosti citlivého vojenského zařízení, které patří elitním íránským revolučním gardám. Íránská armáda v prohlášení vyjádřila soustrast rodinám obětí a slíbila, že zdokonalí své systémy, ve snaze do budoucna takovýmto chybám předejít.



Íránský prezident Hasan Rúhání se za neštěstí omluvil, oznámil též, že se připravuje repatriace těl. Tragédii na svém twitteru označil za „neomluvitelný omyl“. Doplnil, že je nutné stanovit příčiny neštěstí a stíhat viníky.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences.