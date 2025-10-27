Italové Ukrajince kvůli Nord Streamu vydali, Poláci ne. A soudce řečnil o spravedlivé válce

Rozhodnutí boloňského soudu se týká bývalého ukrajinského vojáka Serhije K., který čelí v Německu obvinění ze spoluúčasti na výbuchu a sabotáži plynovodu. Italský soud tento měsíc zablokoval jeho vydání kvůli procesním chybám a případ vrátil soudu v Boloni. O verdiktu informoval právník obviněného.
Podle obhajoby existuje řada důvodů, proč by její klient neměl být do Německa vydán. Muž popírá, že by se útoku účastnil. Podle jeho právníka Nicoly Canestriniho by navíc takový čin kryla funkční imunita, kterou požívají vojáci ve válce při vojenských operacích.
Advokát obviněného po pondělním rozsudku uvedl, že se hodlá odvolat ke kasačnímu soudu, který je v Itálii soudem nejvyšší instance. Do té doby zůstane Ukrajinec ve vazbě ve věznici s nejvyšší ostrahou, dodal podle agentury APA právník.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly kromě Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země ale už vyšetřování ukončily. Německé úřady v této kauze usilují o vydání dvou Ukrajinců, zmíněného Serhije K. a Volodymyra Žuravlova, který je rovněž obviněn z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022.
V polovině října Žuravlova odmítl vydat do Německa polský soud, který také zrušil jeho vazbu. Ten konstatoval, že německá strana žádost o vydání dostatečně nezdůvodnila. „Polský soud nemá v tomto případu žádné důkazy, protože německá strana poskytla pouze velmi obecné informace,“ citovala slova soudce Dariusze Lubowského agentura PAP. Proti rozhodnutí je možné se odvolat.
Ukrajincův obhájce Tymoteusz Paprocki označil páteční rozhodnutí soudu za „jeden z nejdůležitějších dnů v dějinách polské justice“. Žádný občan Ukrajiny podle něj nemůže být v EU stíhán a odsouzen za činy proti Rusku, což rozhodnutí soudu potvrzuje.
Soudce navíc uvedl, že útok by měl být považován za vojenskou akci ve „spravedlivé válce“. Rovněž zpochybnil německou jurisdikci a upozornil, že potrubí plynovodu Nord Stream explodovalo v mezinárodních vodách.
autor: Natálie Brožovská