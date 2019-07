Ivan Bartoš si vyžádal schůzku u prezidenta: Chce vědět, koho všeho by jmenoval premiérem

09.07.2019 19:30

I předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Chtěl by znát názor prezidenta, zda by po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády jiného kandidáta než nynějšího premiéra. Zeman totiž několikrát již dříve uvedl, že by v současném volebním období skládáním vlády opakovaně pověřil Andreje Babiše (ANO). Podle Bartoše by byla garance Hradu jednou z podmínek, za kterých by mohli Piráti podpořit rozpuštění Sněmovny.