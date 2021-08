Ivan Bartoš v Mostě: Je to tu horší než v Rumunsku. My máme řešení

reklama

Šéf Pirátů Ivan Bartoš a předseda Starostů Vít Rakušan natočili na severu Čech další předvolební video. Ústecký kraj na něm vykreslili v temných barvách a zdůraznili, že za nelehký život obyvatel Ústeckého kraje může vláda Andreje Babiše.

„Není také náhodou, že Ústecký kraj je region České republiky, kde se žije nejhůře. Třeba 20 procent exekucí jsou právě v Ústeckém kraji. Průměrná měsíční mzda je o 11 tisíc menší než v Praze. Stejně tak je tady vysoká nezaměstnanost. A peníze, které by měly končit v tomto kraji, končí v kapsách různých oligarchů,“ pravil Bartoš s tím, že koalice Pirátů a Starostů má plán, jak kraj postavit na nohy.

Na sociální síti k videu poznamenal, že za neutěšenou situaci v řadě regionů může Babišova vláda, nikoli lidé, kteří v nich žijí.

„Řada regionů ČR je na tom finančně špatně. V Ústeckém kraji berou lidé v průměru o 11 tisíc méně než v Praze. Připadá na ně 20 % všech českých exekucí. Neustále klesá podíl HDP na obyvatele oproti českému průměru. Je zde nejnižší průměrný věk dožití. Ve vědě a výzkumu pracuje jen desetina lidí oproti průměru ČR. Občané za to ale nemůžou. Je to vina vlády, která jde na ruku chemičkám a agromolochu. To je potřeba změnit. Máme plán, jak využít národní i evropské peníze tak, abychom strádající regiony nastartovali,“ zaznělo od Bartoše.

„Až vyhrajeme volby, tak se postaráme o to, aby peníze skutečně do těchto regionů tekly,“ doplnil svého koaličního kolegu Rakušan.

A Bartoš se znovu rozjel.

„Hele, HDP na jednoho obyvatele v Ústeckým kraji je horší než třeba v Rumunsku. A my tohle chceme ukončit, Máme plán jak rozdělovat evropské i národní peníze do krajů tak, aby se ty chudší kraje zase nastartovaly. Chceme jasně říct, co který region skutečně potřebuje a pak to i podpořit. Všechno to uděláme s pomocí digitalizace s jasnými a jednoduchými pravidly,“ přislíbil Bartoš s tím, že toto dodržování pravidel si bude moci ověřit naprosto každý občan ČR. „Aby bylo jasné, že dotace jsou tady pro celé Česko a ne pro pár oligarchů,“ řekl Bartoš.

Rakušan udeřil na majitele Agrofertu Andreje Babiše (ANO). Do holdingu spadá chemička PREOL, kde před pár dny došlo k neštěstí. Babiš sice opakuje, že dnes již se svou bývalou firmou nemá nic společného, ale fakticky ji jen odložil do svěřeneckých fondů a zůstal majitelem celého holdingu.

„Takže PREOLU, který vyrábí přísady do biopaliv z řepky, tomu se daří dobře. Ale daří se dobře i jeho zaměstnancům? Nedávno tam došlo k výbuchu a při tom výbuchu tam zahynuli čtyři lidé. My se postaráme o to, aby byla nastavena přísná pravidla pro chemické provozy, aby už nemohlo docházet právě k takovým tragédiím, ke které došlo právě třeba v PREOLU. A zároveň musíme zajistit to, aby inspekce životního prostředí pracovala dobře. Spravedlivě. Aby odtamtud definitivně a navždycky odešli lidé, kteří spíše hájí zájmy chemiček, než nás občanů," zaznělo z úst Rakušana.

Bartoš připomněl, že už v roce 2019 poslanci opozice navrhovali zarazit přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. To se nepodařilo. Místo toho se ANO pokoušelo množství přimíchávaných biopaliv ještě navýšit, ale to se nepodařilo. Naštěstí. Protože by to zvedlo cenu paliv o 2 koruny na litr. A to podle Bartoše Piráti a Starostové nechtěli připustit.

Došlo i na situaci ve zdravotnictví. To má v regionu na starosti Krajská zdravotní, kde po svém prvním odchodu z resortu zdravotnictví působil i opět úřadující šéf tohoto ministerstva Adam Vojtěch (za ANO). Podobná praxe musí skončit.

„A jestli něco skutečně nechceme zprivatizovat, tak je to naše zdraví,“ vypálil Bartoš.

Rakušan dodal, že je konečně na čase, aby zdravotnictví v kraji přestali řídit bafuňáři a konečně naplno sloužilo občanům. Může se to začít měnit po volbách.

