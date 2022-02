Ivan David: Současná vláda dělá podle úkolů z Bruselu naprosto zničující věci

reklama

„Asi někoho zklamu, ale nelžeme si, že je dnes možné, aby země uprostřed Evropy o rozměrech ČR mohla uplatňovat úplně nezávislou vůli. To, o co se máme snažit, je udržení vyvážených vztahů s velmocemi tak, aby nebylo v zájmu žádné z nich zcela ovládat naši národní komunitu v našich hranicích,“ uvedl David.

Můžeme podle něj usilovat o vyvážené vztahy, které by nám garantovaly relativní suverenitu. Můžeme toho dosáhnout, např. když Německo a Rusko se budou vzájemně potřebovat a společně uznají, že nebudeme patřit do sféry výlučného vlivu ani jedné strany. „Ale tuto situaci nebudou chtít připustit Spojené státy. Obratu bychom se mohli dočkat, pokud by Evropa přestala být vazalem USA. Některá příští generace by se toho mohla dožít,“ doplnil europoslanec.

Evropská unie celkem úspěšně předstírá, že je stát, ale formálně je jen organizací založenou na základě mezinárodní smlouvy. A naše nejvyšší zastupitelské orgány se z 80 % zabývají implementací směrnic EU.

Fialova vláda, která diktát z Bruselu ochotně přijímá, podle Ivana Davida musí skončit. „Současná vláda koná velmi ochotně a iniciativně, to, co jí EU ukládá, ačkoli je to pro národní komunitu zničující. Proto prvním úkolem musí být odstranit tuto vládu,“ konstatoval. Zároveň dodal, že kvalitní připravená náhrada za tuto nepřipravenou vládu není.

Evropskou unii označil za projekt nadnárodní hyperburžoazie: „Hyperburžoazie rozhodně nepotřebuje demokracii, vládu lidu; vládu si obstará sama. Potřebuje úředníky, kteří to zprostředkují. Z toho vyplývá dělba úloh unijních institucí. V čele jsou úředníci Evropské komise, Evropský parlament to má jen odmávat,“ upozornil s tím, že Evropská rada klade velmi chabý odpor.

„Národní státy v Evropské unii jsou oficiálně určeny k likvidaci. Pro obnovení suverenity nám chybí všechno: společná nebo alespoň převládající idea, respektovaná vedoucí síla i revoluční situace. ‚Revoluce‘ znamená doslova ‚otočení‘. Jen dostatečně sjednocená komunita je schopna čelit vnější síle,“ zdůraznil Ivan David.

V Česku však chybí revoluční síla. Revoluční situace nastat může. „Lid je sjednocován frustrací, ale zatím bez idejí. Ale není žádná revoluční síla. ‚Chcípl pes‘ chcípne společně se psem. Emoce prostě není projevem vůle. Jen společná vůle sjednocuje,“ podotýká.

Ke společné akci by bylo nutné společnost konsolidovat. „To je obrovská práce na dlouhou dobu. Nikdo si nestanovil takový cíl, nikdo nemá projekt, a už vůbec ne síly k jeho realizaci,“ pokračuje Ivan David. S tím, že k podpoře vystoupení z EU pomocí referenda by byla potřebná velká většina osob podporujících vystoupení, ale my zatím nemáme ani uzákoněné obecné referendum.

„Jestli zůstaneme v EU, naše národní komunita dopadne velmi špatně, ještě mnohem hůř, než je na tom teď. Přestane existovat. Ale končím konstatováním: Není vhodná doba, není dost odpracováno, nejsme připraveni, ale zcela jistě se značně prohloubí počínající všeobecná krize. Snažme se být připraveni, mohla by být příležitostí k úniku,“ uzavřel europoslanec Ivan David.

Psali jsme: Janda se chystá na válku a vydává instrukce: Poslat armádní tým, zablokovat všechny proruské debily... Ivan David: Na místě je definice "zločinu cenzury" Ivan David: Předložil jsem pozměňovací návrhy proti přeměně všech lesů v EU na chovné stanice kůrovce Ivan David: Potáhnem na Rusa nevíme próč

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama