Ivan Vyskočil: Předák ODS se holedbal, jak s nějakým dědkem praští o zem. A Babiše vyzývali k omluvě?! Čumím!

„Tak máme za sebou volbu nového prezidenta ČR. Na hodnocení výsledku je asi ještě brzy, i když jisté ‚signály‘ se už rýsují. Tak budu asi přeskakovat z jednoho dojmu na druhý, protože celý výsledek se ukáže opravdu až za čas. Myslím si, že pan generál byl nepochybně dobře vybrán těmi, kteří usilovali o jeho vítězství. Bere ženy za srdce a dokonce i od muže jsem slyšel, že vypadá ušlechtile, skoro jako Masaryk. Inu, to rozhodně nepopírám. Ale …“ zamýšlí se Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Byly by to špatné tajné služby, kdyby byl důkaz jejich lobbingu. Kdyby jejich činnost prohlédl i obyčejný občan, ještě k tomu obyčejný blbý herec. Přesto cítím, že se jim to povedlo konečně i u nás. Myslím, že trojice Zelenskyj, Čaputová a teď i Pavel jsou z jedné líhně. Konečně jeho ‚přítel po boku‘, jak nazval nový pan prezident poradce ve volební kampani Petra Koláře, v jednom rozhovoru přímo řekl, že první impuls přišel z amerického velvyslanectví. Tomu se není co divit, neb Petr Kolář je bývalým velvyslancem v zemi za velkou vodou. Nechci k té změně přistupovat předpojatě a tak si počkám, až co přinese čas,“ pokyvuje herec.

„Ale volební kampaň přinesla řadu úsměvných i méně úsměvných momentů. Například slušnost. K volbě se vyjadřoval například přímo extrakt slušnosti Řeporyjec Pavel Novotný (starosta městské části Praha-Řeporyje, pozn. red.). Je úplně zbytečné tu opakovat jeho slova, nevybočil ze svého hulvátství. Pavku snad nikdo nemůže brát vážně. Tenhle člověk už měl být dávno zbaven svéprávnosti a tak se docela hodí, že se k němu svého času lísal pan Fiala. Ale k panu prezidentovi, byť budoucímu, se to přece jen nehodí,“ míní Ivan Vyskočil.

„Další ze slušných, který se ozval, byla ta podivná věštkyně a diagnostička na dálku Džamila Stehlíková. Dala průchod své euforii slovy: ‚Nová Evropa bez Ruska. Bez proruských kryplů (!) Klause, Zemana a Babiše‘! Radostná, že Petr Pavel a Zuzana Čaputová pojedou společně na Ukrajinu, se utrhla a na slova naší hymny, kde domov můj, oznámila, že v Rusku její domov rozhodně ne. Jistěže ne. Má pravdu, protože ona je odkudsi z Kazachstánu, takže tady také není její domov. A co se týče kriplů? Raději bych na jejím místě pomlčel. Na fotografiích vypadá jako chovanec Jedličkova ústavu.

Samozřejmě ani primář Straka, proslulý svými výroky o panu prezidentovi, nezůstal pozadu. Pan primář je takovým představitelem lékařské etiky. Jeho výroky, které je mi stydno opakovat, se ale s lékařskou etikou ani trochu neslučují. Vyjádřil přání v duchu svého slovníku, aby zmizely také kurvy. Kurva je v češtině tak obsáhlé slovo, že vůbec netuším, které ‚kurvy‘ měl na mysli. Mnozí z nás chlapů by ani nechtěli, aby některé zmizely. Vždyť nejednou jsem slyšel chlapa s obdivem a dokonce s láskou říci: ‚Bože, to je nádherná kurva!‘ Chlapi rozumí a nikdo se kupodivu neurazí. Ovšem špatné je, když je to ‚kurva chlap‘! Tak které jste myslel vy, etický pane primáři?“ táže se Ivan Vyskočil.

Předáci ODS dávali průchod své „odvaze“. A proč je nutné kopat do poraženého?

„Ale nejvíce mne pobavila paní Němcová, neboli ‚zděšená Mirka‘. Pobídla pana Babiše, aby zaplatil těm, kteří uzavřeli sázky na jeho vítězství. Odpůrci pana Babiše, hledající jakoukoliv záminku k jeho poškození, se opírají o to, že k sázce vyzval. No, to by musel ten šarmantní muž na tom tropickém ostrově mít také pěknou hoňku. Skoro každý týden vyzývá: ‚Vsaďte plný tiket a Eurojackpot splní všechna vaše přání...‘. Nevím, zda někomu peníze za plný tiket vrátili? To by popíralo veškerý smysl sázení a hodně by to zničilo kšeft sázkových kanceláří. Dle této logiky by se třeba vracely sázky na dostizích? ‚Milý žokeji Váňo a koni, vsadil jsem na vás pětikilo a vy jste nevyhráli. Okamžitě mi tu pětistovku vraťte!‘ S odvoláním na naši ctihodnou senátorku to teď bude takto fungovat,“ přemýšlí.

A dodává: „Jednu věc ale nechápu a je mi zvláště odporná. Dobře, vyhráli jste, budiž vám přáno, ale nevím, proč je nutné stále pokračovat v kampani Antibabiš? Proč je nutné kopat do poraženého? Proč je nutné dehonestovat pana prezidenta Zemana? Za necelé dva měsíce odchází a není třeba získávat ostruhy na jeho zostuzování. Navíc mnozí z těch ‚hrdinů‘ nesahají Miloši Zemanovi ani po kotníky. Je dobře, že to aspoň Petr Pavel nedělá. Přece jen mu to vychování vojáka nedovoluje, a to ho ctí!“

Zapřisáhlí a halasní „antikomunisté“ se náhle až hystericky radovali

„Pak je tady další kapitola, moji kolegové, a to je tzv. ‚kapitola sama pro sebe‘!“ pokračuje dál Ivan Vyskočil. „Díval jsem se na oslavy výhry ve volebním štábu generála Pavla a nestačil jsem valit oči. Jak ti zapřisáhlí a halasní ‚antikomunisté‘ se náhle až hystericky radovali. Ač Petr Pavel nebyl můj kandidát, tak musím říct, že tu lepkavou přízeň Evy Holubové mu snad ani nepřeju. V tomto případě je mi ho skoro líto. Ale Jan Hrušínský? Ten horlivý kritik a ‚bojovník proti komunismu‘, jak náhle drží pana generála kolem ramen?“ žasne a pokračuje. „Psal jsem minule, že už uplynula od dob socialismu pěkná řádka let, a stále se zabývat minulostí nelze. Ale on tolikrát všem, zejména panu Babišovi, otloukal o hlavu minulost, že zvláště v jeho případě je podivné, že mu minulost náhle nevadí. Ono je přece jen rozdíl, kdo byl tzv. ‚u komunistů‘, to je spíše případ pana Babiše. A pak, kdo byl horlivý a nadšený komunista, který se dokonce cvičil i v SSSR, jak těm imperialistickým zrůdám podtrhnout židli. Copak Petr Štěpánek, ten sám byl předsedou strany v Národním divadle, tam se není co divit. Ale Honza Hrušínský? No, asi potřebuje zase větší dotace? Nevím, jak se na tyto projevy dívá sám pan generál, nějak jsem z jeho výrazu četl, že mu to není zvláště příjemné, ale mohu se mýlit,“ krčí rameny herec.

P.S. Ivana Vyskočila: Kocáb? Najednou vidí, s kým byl ve společenství…

„Zajímavý je případ pana Michaela Kocába. On zůstal ve svých názorech konzistentní a veřejně prohlásil, že nebude volit nikoho s komunistickou minulostí! V tu chvíli se na něho snesl všechen hněv a špína ‚pražské kavárny‘. Ačkoliv si ho za stálost názorů vážím, trochu mu to přece jen přeju,“ říká Ivan Vyskočil a hned vysvětluje. „On sám patří do té pražské kavárny a najednou vidí, s kým tam byl ve společenství. Absolutně nedemokratické a netolerantní společenství. Neuznávají a nenávidí jakýkoliv jiný názor, mimo ten jejich. Dokonce vlastní dcera se musela otce proti té náhlé nenávisti zastat. Ano, nejhorší je dav. Proto mi to nedá, abych nepoužil slogan, který dal na internet Karel Kříž: ‚Vždycky mějte na paměti, že tentýž dav, který jásal při vaší korunovaci, bude stejně jásat při vaší popravě‘!“ uzavírá nepříliš radostně dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

