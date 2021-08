Ivan Vyskočil padl smíchy: Vraťte Krym! Vystrčil udělal ty, ty, ty! A já si představil, jak celé vedení i s Putinem sedí na záchodech s průjmem ze strachu

reklama

„Dobrého rána přeji všem čtenářům, nahrnula se na mne nějaká práce, nejen co se týká mé profese, kterou jsem stále ještě nezapomněl, ale i takové běžné věci kolem domácnosti a rodiny. Tak jsem si říkal, že tentokrát Nedělní ráno vynechám. Potom na mě vykoukl z novin jeden jediný titulek a já jsem nevěděl, jestli se mám začít smát, nebo se kousnout do ruky, abych se probral. Nakonec jsem si řekl, že se o to s vámi podělím,“ říká na úvod své pravidelné rubriky Ivan Vyskočil a hned se pouští do témat, která ho v posledních dnech nejvíc zaujala.

Udělal na Rusko ty, ty, ty! Narostlá křídla Vystrčila a Putin na záchodě

„Pan Vystrčil burcuje - hřímal na Ukrajině - Rusko má okamžitě vrátit Krym! Předseda jedné z nejzbytečnějších institucí snad v celé Evropě – Senátu ČR, udělal na Rusko ty, ty, ty! Představoval jsem si, jak celé vedení RF v čele s Vladimírem Putinem sedí na záchodech s průjmem ze strachu. To víte, když pan Vystrčil udělá ty, ty, ty, tak to není žádná prdel! Všichni se jen klepou myšlenkou, jak mu co nejrychleji a servilně vyhovět,“ směje se Ivan Vyskočil.

„Páni, panu Vystrčilovi ale narostla křídla, že? Člověk neví, jestli se má smát, nebo se v zoufalství chytat za hlavu. Asi když byl ještě učitel, neučil zeměpis a nikdy neviděl mapu světa. Naše malá zemička tvrdě vzkazuje velmoci, co a jak má dělat. A hned a okamžitě! A ještě ústy takového malého rozčepýřeného kašpárka, jakým je náš předseda Senátu. Bože, ten člověk nadělá ostudy. Chvíli je Tchaiwanec, pak zase pasuje na prezidentku Běloruska nějakou neznámou paní, teď zase hodí svoje vidle, promiňte vidličky, do mezinárodních vztahů. Jak odvážně dal Rusům ultimátum. To hned tak někdo neumí, že? To je ale kujón!“ žasne herec a posteskne si.

„Probůh, proč má tahle zem takovou smůlu na blbce ve vedení? Slušných a chytrých a hlavně normálně myslících je tam poskrovnu, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Těm druhým to myslí také často velmi dobře, jenže myslí většinou hlavně na sebe a na vlastní kapsu a osud občanů a této země je jim tzv „u prdele“.“

Hrušínský osočil Rusy. Bláboly, hovadiny…

„Honza Hrušínský zase proklel všechny nás, voliče Miloše Zemana, a osočil Rusy ze všeho nešvaru ve světě,“ dostává se k dalšímu tématu herec a na adresu Hrušínského pokračuje. „Vzal to šmahem a nečinil rozdílu, takže ti hrozní jsou všichni. Ptám se: „Honzo, za tu spoušť ve světě mohou všichni Rusové? Dle Tebe byli u každého světového svinstva? Čechov, Dostojevskij, Puškin, Stravinskij, muzikanti, vynikající malíři, prostě všechno je to svoloč, viď“! Nečekal bych, že z Tebe mohou padat takové bláboly a hovadiny. Ve škole jsme říkali, že ten je buď blbej, nebo navedenej. Někdy, když se pustí do mudrování některé herečky, a že jsem jich na Herecké asociaci pár poznal, často jsem se divil, jak se s touhle hlavou dokáží naučit celou knihu textu. Ale to rozhodně není Tvůj případ. Tak že by to mohlo být to druhé??“ ptá se Ivan Vyskočil a pokračuje.

Vrbětice, Dukovany, hlavní pirát, Pekari-Adamová i„zděšená Mirka“

„Stejně tak jsi, Honzo, osočil a zatratil Vlastenecké setkání v Příčovech. Škoda, že jsi nepřijel. Člověk by měl znát, co kritizuje. Všechny přednášky se nesly v odborném duchu a přednášeli lidé, kteří věci opravdu rozumí. A mezi jiným i to, že se často zabýváme podružnostmi, jako teď zrovna já, co na nás nakydal Honza Hrušínský, aby mezitím unikaly věci důležité a pro tuto zemi životně potřebné. Třeba, co všechno nám diktuje EU v oblasti školství, zemědělství a energetiky. Jak se stáváme stále závislejší a závislejší kolonií Západu. Dokonce i to, v čem jsme byli až dosud soběstační. Až moc průhledně vyvolanou aférou Vrbětice naše vedoucí „hlavy“ vyřadili Rosatom z dostavby Dukovan. Zatímco Američané vesele staví s Rusy atomové elektrárny, ČR, papežštější než papež, se bude plácat s méně zdatnými firmami a zanedlouho nebudeme mít ani tu elektřinu. Nehledě na to, že to bude milionkrát dražší. A kdo za to ponese v budoucnu zodpovědnost? Paní Pekari – Adamová, přemoudřelý pan Pospíšil, Ženíšek, nebo Fiala? Nebo snad „zděšená Mirka“?? Nebo že by hlavní pirát, který už dávno mlátil o tatami mistrem světa Krpálkem a na oválu už kdysi předbíhal Emila Zátopka? Opět budeme o něco chudší a závislejší. Vyznamenání pana Koudelky od CIA se jeví stále jasnější a jasnější, nezdá se vám? Ne, pro tuto zemi on rozhodně nepracuje!“ říká rázně herec.

Fotogalerie: - Zapadlí vlastenci v Příčovech

Afghánistán? Kdyby takhle zdrhali Rusové, měla by z toho ČT Vánoce

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15625 lidí „A jen krátce k tomu „taktickému ústupu“ z Afghánistánu,“ zamýšlí se herec. „Znám z filmů, literatury i vyprávění, jak ustupující vojska ničila výzbroj a vše, co by mohlo padnout do rukou nepřítele. Tady ti Američané ty transportéry a auta těm tálibáncům snad ještě umyli a samopaly pečlivě promazali. Překotně zdrhali před tou armádou otrhanců v sandálech. A někdo se nám snaží namluvit, že to je taktický ústup? Nechali jim tam všechno a mnoho z nás se ptá: „Pro koho?“ Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Pan prezident má pravdu!“ míní Ivan Vyskočil a podotýká.

„Kdyby takhle zdrhali Rusové, to by z toho měla ČT Vánoce a hlavní média by nás tím krmila každý boží den od rána do večera. Kdyby bylo na mně, tak já bych se držel epigramu Karla Havlíčka Borovského a „nikam už bych s NATO - na led nechodil!“ (jen pro úplnost onen epigram: „Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme“!),“ pokyvuje herec hlavou a dodává.

„Vidíte, další lež hlásače ´pravdy a lásky´. Jak nám Havel tvrdil, že už do žádných vojenských paktů vstupovat nebudeme - a bum, už jsme byli v NATO. A vzápětí nám ten „lžisvětec“ vysvětloval, že bombardování Srbska je humanitární čin? Rakousko přece také není člen NATO a není nijak ohroženo. Také Švýcarsko raději spoléhá samo na sebe, než na nějakou pofidérní pomoc. Nevím, nevím, jestli by se pražské letiště nemělo zase jmenovat raději – Ruzyň?“ zamýšlí se Ivan Vyskočil.

Globální oteplování? Jděte do ři.i

Na úplný konec dnešního Nedělního rána pak ještě posílá velmi rázný vzkaz. „Vážení ekologičtí aktivisté, jděte do řiti s globálním oteplováním. Možná se otepluje hlavně někde v LGBT skupinách? Ale já tady sedím a zatímco píšu, je mi taková zima, že by se tu se mnou cítil dobře snad jen lední medvěd. když vylezu ven, jsem ve chvíli promoklý, jak macarát vodní. Asi nemám to správné vědecké vzdělání, ale nepamatuji žádné prázdniny, kdy bych musel na konci srpna topit.“

Rubrika PL: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

