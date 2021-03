Ivan Vyskočil soptí: Ticho... A najednou ČT oznámí udílení cen Českého lva. Vzpomínáte na ten řev kolem státních vyznamenání? Zase dvojí metr!

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Slavná EU, která to všechno zařídí a ve výsledku zařídí velké hovno, vakcínu pro nás nemá,“ říká rázně herec Ivan Vyskočil a vysvětluje, co si myslí o postoji prezidenta Zemana ohledně ruské vakcíny. Rozebral i smršť, která se na prezidenta snesla. „Topol, Jirka ´stahovač králíků´, Tchajwanec…“ vyjmenovává a zmiňuje i Kalouska. Nevynechal ani České lvy a připomněl řev kolem loňských státních vyznamenání. Prozradil také, co ho v souvislosti s policejními hlídkami šokovalo.

„Tentokrát budu opravdu stručný. Pořád jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát, jenomže to by se náš život změnil v permanentní zlost a pláč, a to přece nemá cenu,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a hned načíná první téma, které ho v posledních dnech zaujalo. A sice, prezident Miloš Zeman a ruská vakcína Sputnik V.

Budou čekat a případně umírat, než se silnější státy EU nažerou

„Pan prezident opět řekl, co si myslí, a to si v této republice nesmí dovolit. Tedy pokud nepodlézá pražské kavárně a pravdě a lásce. A tak se do něho pustili. Proč?“ pokládá herec řečnickou otázku a hned vysvětluje. „Jediná záchrana proti té pitomé nemoci je vakcína. Slavná EU, která to všechno zařídí a ve výsledku zařídí velké hovno, pro nás vakcínu nemá. A už vůbec ne v dostatečném množství. Kdysi jsem o ruské vakcíně psal, proč je kolem ní takové podezřelé ticho. Nyní se se zprávami o vakcíně Sputnik roztrhl pytel. Řada států ji kupuje nebo zavádí licenční výrobu,“ pokyvuje herec.

„Jestli se pan prezident zasazuje o její užití u nás, není to dle mého nadbíhání Kremlu, ale starost o české lidi, kteří jen proto, aby západní firmy neutrpěly menší kšeft, budou čekat a případně umírat, než se silnější státy EU nažerou a pak teprve, co zbyde, půjde k nám. Proč se tedy máme spoléhat na neschopnou EU? Lepší by přece bylo pomoci si sami. Tak to pan prezident zajisté myslel a nejspíš tím vyjádřil i to, co si myslí většina lidí,“ domnívá se Ivan Vyskočil a pokračuje.

Topol, Jirka ´stahovač králíků´ a Tchaiwanec

„Byla to smršť osočování a urážek, kterými se jen ti, co je vyřkli, odkopali. Jakpak si mají sami uchovat vážnost a důstojnost, když oni sami, ústavní činitelé, znevažují nejvyššího ústavního činitele a samotný úřad hlavy státu. A bohužel často slovy odpovídajícími čtvrté cenové skupině. Marek Ženíšek, nebo senátor Smoljak, ten by si měl přečíst, co o něm píše jeho bratr. Tohle si o mně myslet a psát brácha, tak chodím kanálama. Všichni škodiči ze Senátu hned začali horlivě listovat zákoníkem a házeli kolem sebe slovy, jako velezrada, ruský agent a já nevím, co ještě. Nesměl chybět ani pan Kalousek,“ pokyvuje herec a na jeho adresu dodává.

„Myslím, že je jeden z těch, co nemá v hlavě míchaná vajíčka a jeho klaunské výstupy v parlamentu vždy pobavily. Ale jestli o panu prezidentovi mluví jako o pokročilé demenci, tak říkám, že bych si takovou ‚demenci‘ sám přál. Umět jako Miloš Zeman mluvit spatra, nekoktat a bez všech těch… eee a hmmmm a nooo… a ještě aby projev měl hlavu a patu. To tedy nesvědčí o jakékoliv demenci, natož pokročilé! Ten ohromný přehled přes kdejaký obor? Ooo, chtěl bych být takto ‚dementní‘ a Mirkovi Kalouskovi bych to taky přál.“

Řev kolem státních vyznamenání. A Český lev? Ticho po pěšině

„Nyní ještě o mém ‚oblíbeném‘ dvojím metru,“ dostává se Ivan Vyskočil k dalšímu tématu. „Vzpomínáte na ten rambajs kolem udílení státních vyznamenání? Ještě k tomu tehdy ani nedošlo. A už zaujatá média spustila řev. Pan prezident byl označován za arogantního nelidu, který chce prostřednictvím setkání šířit nemoc. No zkrátka, opět na něm nenechali nitku suchou. A to nebyl tenkrát ani žádný tak přísný lockdown (další krásné české slovo) a ani k ceremoniálu na Pražském hradě tenkrát nedošlo,“ připomíná a pokládá další otázku.

„A teď se zeptám: Slyšeli jste nějaké výhrady proti konání udílení cen Českého lva? Ne, ne. Ticho po pěšině, a náhle ČT oznámila na 6. března udílení cen za účasti XY hostů. Přitom nesmíme vyjet ani za hranice okresu, nemělo by se potkávat větší množství lidí a samozřejmě respirátory pomalu i do lesa,“ krčí rameny Ivan Vyskočil. „Připomínám, aby mi zase nepsal nějaký rozčilený pod značkou ‚čističskvrn‘, tak specielně pro něho. Všem ty ceny přeju a nezávidím, ale nic by se nestalo, kdyby udílení Filmová akademie odložila. Asi nebyl porušen žádný zákon ani předpis. Jenom to zase budí ten nepříjemný pocit nerovnosti a nespravedlnosti! Inu, ‚co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi‘! A já se se hrdě hlásím, že jsem taky mezi těmi disciplinovanými ‚voly s rouškou‘!“ usmívá se herec.

Tím jeho metrem bych ho seřezal

„Nyní ještě jen taková drobnost,“ říká na závěr. „Vlastně bydlím na pražském okraji, ale jsem už Praha-východ, čili jiný okres. Do lékárny musím do Klánovic a to už je Praha 9. Několikrát jsem byl kontrolován a musím říct, že jsem se setkal jen se slušnými a rozumnými policajty. Počasí je teď jednou tak a podruhé onak a vůbec jsem jim tu službu na silnici, chvíli ve studené mlze, pak zase v teple jak na jaře, nezávidím,“ krčí rameny herec a dostává se k tomu, co mu prý doslova „vyrazilo dech“.

„Na internetu jsem viděl, jak nějaký blbec vystrčil z okénka auta metr a vyžadoval přiblížení pouze na 2 metry. Asi bych nemohl být policajt! Často trpělivost mužů zákona musím obdivovat. Asi bych toho idiota s tím metrem vytáhl z auta, dva metry- nedva metry, a tím jeho metrem ho seřezal. Tomu „chytrému a vtipnému“ pánovi přeju, aby se co nejdříve musel doprošovat policie, až ho třeba přepadne banda výrostků. Jestlipak bude mít s sebou svůj metr?“ neodpustí si „rýpnutí“ Ivan Vyskočil a čtenářům ParlamentníchListů.cz vzkazuje:

„Přeji vám všem hodně zdraví, dobré přežití našich uzavřených lokalit a co nejméně srážek s blbcem.“

Pravidelná rubrika: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

