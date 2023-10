Izrael lokalizoval ústředí Hamásu. Je pod nemocnicí. Chystá se masivní úder

O vstupu pozemních sil Izraele do Pásma Gazy v rámci rozšířené operace informoval izraelský deník Ha'arec a potvrdil jej také mluvčí Izraelských obranných sil Daniel Hagari. „V posledních hodinách jsme zvýšili počet útoků v Gaze. Letectvo široce útočí na podzemní cíle a teroristickou infrastrukturu, a to velmi významně. V návaznosti na útočnou činnost, kterou jsme prováděli v posledních dnech, pozemní síly dnes večer rozšiřují pozemní činnost,“ informoval.



Obyvatelé Gazy podle americké televize CNN popisují, že údery byly nejintenzivnější, jaké zažili od doby, kdy Izrael před téměř třemi týdny zahájil odvetu za teroristický útok Hamásu ze 7. října. Pásmo Gazy má být také odpojeno od internetového připojení.



Zda aktuální oznámení předznamenává začátek pozemní operace v Pásmu Gazy či jde o menší bojovou operaci, zatím není jasné. Podle zpravodajců CNN v jižním Izraeli Gazou otřáslo několik explozí a v oblasti měla být „neobvyklá a intenzivní“ vojenská aktivita.

Izrael také oznámil, že shromáždil důkazy o lokaci velitelství Hamásu. Izraelská armáda a tamní premiér Benjamin Netanjahu sdíleli, že si Hamás zvolil jako svůj hlavní úkryt komplex pod nemocnicí Al Šífa, jež je největším zdravotnických zařízením v Gaze.



„Hamás-ISIS je nemocný. Z nemocnic dělají velitelství svého teroru,“ komentoval umístění velitelství teroristické organizace pod významnou nemocnici v Gaze izraelský premiér.

