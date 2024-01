Izrael už Gazu jen dočišťuje. Na USA už bylo moc obětí

reklama

V době teroristického útoku palestinského Hamásu na Izrael posílili Američané svou přítomnost v oblasti prostřednictvím lodí. Agentura Reuters uvádí, že teď se americká letadlová loď, velká bojová síla, vydala na cestu z regionu. Také izraelská armáda stáhla některé své jednotky z města Gazy. V jiných zónách se ale dál vedou tvrdé boje.

Agentura Reuters s odvoláním na jeden ze zdrojů z úřednických míst uvedla, že se izraelská armáda chystá na změnu strategie – z plošných úderů přejde na lokální dočišťovací operace, a to především na severu Gazy.

„Tanky však zůstaly v jiných částech severní Gazy a zdravotníci uvedli, že někteří lidé, kteří se pokoušeli vrátit do svých domovů v jižní části města Gaza, byli v neděli zabiti izraelskou palbou,“ napsala agentura Reuters.

Izraelci touto změnou strategie reagují jak na opakované výzvy Washingtonu, aby se změnil charakter války v Gaze a aby byl více brán zřetel na životy civilistů. „Rozsah utrpení v Gaze, kde bombardování vyhnalo téměř všechny obyvatele z jejich domovů, vedl západní spojence Izraele, včetně USA, k tomu, aby na něj naléhali, aby zmírnil svou ofenzivu,“ uvedla agentura Reuters.

Server Times of Israel s odvoláním na další zdroje napsal, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena tlačila na izraelské politiky důrazně a žádala, aby se charakter války opravdu změnil.

„Zdá se, že izraelské plány stáhnout některé síly z bojů v Pásmu Gazy signalizují, že Izrael přechází na boj s nižší intenzitou v palestinské enklávě, což je krok, který prosazovala Bidenova administrativa,“ řekl americký úředník NBC News.

Podle serveru Times of Israel izraelská armáda z Gazy stáhne 5 brigád. Zároveň je prý armáda připravena vést válku proti Hamásu, bude pravděpodobně pokračovat po celý rok 2024, a uvedla, že je připravena na zdlouhavé boje, i když v odlišných podobách od vysoce intenzivní kampaně, kterou dosud vedla.

Velitel jižního velení IDF, generálmajor Yaron Finkelman, v pondělí řekl, že boje v Gaze „budou pokračovat různými metodami, v různé intenzitě a v různých formách“. Náčelník štábu izraelských obranných sil generálporučík Herzi Halevi minulý týden řekl, že armáda rozšiřuje své operace v jižní a střední Gaze, protože je blízko k demontáži všech praporů Hamásu v severní části pásma, ale varoval, že válka bude trvat „mnoho dalších měsíců“.

Mezitím se z Palestiny ozval jeden dětský hlas.

„Mým přáním pro rok 2024 je nezemřít... Naše dětství je pryč. Není tu žádná koupelna, jídlo ani voda. Pouze stany,“ řekl 11letý Layan Harara v Rafahu v Gaze. V městské zoologické zahradě lidé tábořili mezi klecemi s hladovějícími zvířaty.

Podle agentury Reuters se navíc část branců bude moct vrátit ke svým civilním povoláním a část bude možné uvolnit pro případné operace na severu Izraele, pokud aktivity libanonského hnutí Hizballáh proti Izraeli naberou na obrátkách.

Izraelský představitel řekl, že situaci na libanonských hranicích „nebude dovoleno pokračovat. Toto nadcházející šestiměsíční období je kritickým okamžikem“. Agentura Reuters upozornila, že jakákoli nová eskalace s sebou nese rizika vypuknutí širší regionální války. Válka izraelské armády s teroristy z palestinského hnutí Hamás už tak hrozila přerůst v širší konflikt poté, co jemenští povstalci – Hútíové podporovaní Íránem – ostřelovali ze svých pozic lodě v Rudém moři.

Hamás navíc ukázal, že je i po 12 týdnech bojů s izraelskou armádou schopen ohrozit životy civilistů, když v noci na pondělí opálil rakety na Tel Aviv.

Napětí panuje i na Západním břehu Jordánu.

„Na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu byl rok 2023 pro Palestince nejsmrtelnějším rokem v historii s 307 zabitými od začátku války v Gaze 7. října, uvedla OSN.“ Na prohlášení nadnárodní organizace upozornila agentura Reuters.

V této době také izraelský premiér Benjamin Netanjahu vede politické rozhovory o tom, jak to bude s Pásmem Gazy po skončení války. Podle serveru listu Jerusalem Post chce tyto rozhovory vést ještě před předpokládanou návštěvou amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena v regionu.

Podle serveru izraelského listu existuje plán, podle kterého by se správou regionů Pásma Gazy vyčištěných od Hamásu pomohli místní Palestinci, kteří by se zapojili do distribuce humanitární pomoci.

„Je velmi důležité, aby Izrael předložil svůj plán na den poté,“ řekl předseda Výboru pro zahraniční věci a obranu Yuli Edelstein (Likud) listu The Jerusalem Post. „Pokud nepřijdeme s vlastními plány, pak někdo jiný, možná Američané, vystoupí se svým pochopením toho, co by se mělo stát,“ pokračoval. „Nejsem si jistý, že by se tyto návrhy ‚nezbytně‘ shodovaly s našimi názory,“ varoval Edelstein.

Netanjahu dal jasně najevo, že Hamásu již nemůže být dovoleno vládnout v Gaze nebo dokonce existovat v Gaze a že Izrael musí udržovat bezpečnostní kontrolu nad enklávou. Ze Spojených států však opakovaně zaznělo, že by si Palestinci měli své území spravovat sami. Netanjahu oponuje, že nemůže vládu nad Gazou ponechat v rukou teroristů.

Také Edelstein zdůraznil, že jakýkoliv izraelský plán může fungovat až ve chvíli, kdy bude jasné, že Hamás už se nepokusí v Pásmu Gazy znovu uchopit moc.

