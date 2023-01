Já bych pana Okamuru varovala... Předseda SPD se na Primě odbrzdil už zcela

reklama

Moderátorka Terezie Tománková hned v úvodu položila na stůl průzkum agentury STEM, podle kterého je na prvním místě Andrej Babiš s 28 %, generál ve výslužbě Pavel má 26,7 % a Danuše Nerudová 24,4 %. Ostatním kandidátům průzkum přisoudil zisk pod 10 %. Kupříkladu poslanec SPD Jaroslav Bašta by podle tohoto průzkumu dostal 5 % hlasů.

Průzkum také ukázal, že 25 % voličů je stále nerozhodnutých

Dostálová oznámila, že Babiš bude na Hrad kandidovat, i pokud by byl v pondělí nepravomocně odsouzen v kauze Čapí hnízdo. „Pan Babiš je velmi silná osobnost, která vyvolává silné jak kladné, tak záporné emoce. A pro mě je zcela zásadní, že je to jediný kandidát se zkušeností z exekutivy,“ řekla Dostálová. Pokud jde o rozsudek v kauze Čapí hnízdo, bude ji prý zajímat až rozsudek pravomocný.

Okamura se hned ozval, že i poslanec Jaroslav Bašta býval vládním politikem ve vládě Miloše Zemana jako premiéra, takže i on má patřičné politické zkušenosti.

„Budu ráda, když mi nebudete skákat do řeči,“ ohradila se Dostálová.

Ministr Kupka řekl, že sám patří mezi ty nerozhodnuté a bude sledovat televizní předvolební debaty, neboť ho bude zajímat, jak se budou kandidáti vyjadřovat. V obecné rovině poznamenal, že vláda jednoho konkrétního kandidáta nepodpoří. Úkolem vlády podle ministra je řešit co nejlépe stávající energetickou a inflační krizi. „Žádná vláda na světě není schopna řešit to bez dopadů na své občany. My pracujeme na tom, aby ty dopady na české občany byly co nejmenší,“ pravil Kupka.

„Já si přeji, aby současná vláda Petra Fialy (ODS) skončila, protože škodí České republice. Řada občanů už žije v chudobě. My si děláme interní průzkumy v SPD. To jsou naše interní průzkumy v SPD, my máme asi devět tisíc členů a jejich rodin. A z tohoto posledního šetření nám vyšlo, že 8 lidí z 10 voličů pětikoalice by raději nešlo k volbám, protože by nechtěli hlasovat pro komunistického rozvědčíka. A dva voliči z deseti by raději hlasovalo pro Jaroslava Baštu, protože byl před rokem 1989 disidentem,“ sdělil Okamura.

Prý jde o „průzkum SPD z mnoha tisíc obcí, od přátel, nejsou to jako ty vaše průzkumy o tisíci lidech,“ rozjel se Okamura.

„Andrej Babiš hlasoval pro výcvik ukrajinských vojáků na českém území. Andrej Babiš ještě před rokem hlasoval pro přijímání afghánských běženců,. A pokud Andrej Babiš říká, že lžeme, protože prezident nemůže odvolat vládu, tak neříká pravdu, protože vládu odvolat lze. Prezident může podle Ústavy ČR odvolat premiéra a to pak znamená konec vlády. Já předpokládám, že to právníci pětikoalice napadnou u Ústavního soudu ČR, což je legitimní, ale toto je jediná cesta, jak skončit s vládou Petra Fialy (ODS),“ hřímal Okamura.

Když se dostala ke slovu Richterová, uhodila na Babiše. „Ukazuje neúctu k voličům,“ vyjevila Richterová v narážce na to, že Babiš odmítá chodit do prezidentských debat. Kromě jedné. „Ale v jedné věci se s panem Okamurou shodnu,“ oznámila překvapivě Richterová.

„To snad ne. S Piráty já se nechci shodovat vůbec v ničem,“ ohradil se okamžitě předseda SPD.

„Shodneme se v tom, že Andrej Babiš mnohokrát lhal,“ pokračovala Richterová. Jinak se prý ale s Okamurou neshodnou vůbec v ničem. A už vůbec ne v tom, že by prezident měl napadat vládu. Podle Richterové by měl prezident spojovat společnost.

„Já bych ráda pana Okamuru varovala, že srovnávat kandidáta s pěti procenty hlasů s kandidátem, který má 30 % hlasů, to nelze. A já jsem tady zajedno, že by vláda neměla mít i prezidenta. Vy máte většinu ve Sněmovně, v Senátu, a teď byste měli ještě prezidenta, který jmenuje ústavní soudce, tak to by si tady vládní koalice mohla mlaskat. A pan Okamura svými neuváženými výroky právě k tomuto směřuje,“ varovala Dostálová s tím, že pokud bude mít vládní většina na své straně i prezidenta, tak by mohl nastat „klondajk“.

„A prosím vás, nechte si ty řeči o tom, jestli jsme podpořili výcvik ukrajinských vojáků, protože vy víte, že my jsme vázáni mezinárodními smlouvami, a to smlouvami v rámci NATO. Jde tady i o naši bezpečnost,“ sdělila Dostálová Okamurovi.

„Maďarsko je také v NATO, ale žádný výcvik ukrajinských vojáků tam neprobíhá. To jen servilní vláda s podporou ANO to schválila,“ zlobil se Okamura.

„Žádná servilní, ale odpovědná vláda. Tady chci připomenout, že i za druhé světové války se ve Velké Británii cvičili českoslovenští vojáci,“ ozval se hlasitě Kupka.

„Na to musím reagovat,“ nechal se hned slyšet Okamura.

„Prosím nereagujte, protože já toho mám na srdci ještě hodně,“ nedal se zastavit Kupka.

A hned proti Okamurovým anketám mezi příznivci SPD postavil ankety mezi podporovateli vlády. V těchto anketách má prý vláda podporu i 70 % lidí. „My s těmi voliči mluvíme a víme to,“ vyjádřil se Kupka.

Když se ke slovu dostal Okamura znovu, vrátil se v myšlenkách do druhé světové války. ‚V roce 1939 šlo o světovou válku, zatímco válka na Ukrajině je lokální válka mezi postsovětskými republikami s příznaky občanské války. Česká republika není součástí této války. To vy nás zatahujete do války. ... Meziroční pokles reálných mezd o 8,9 % je dokonce nejvyšší mezi rozvinutými zeměmi. Proto je nutno okamžitě odvolat vládu. Proto je zapotřebí volit za prezidenta Jaroslava Baštu,“ hřímal Okamura s tím, že v České republice musí být zvolen opoziční prezident, který zastaví Fialovu vládu.

Když si znovu vzal slovo Kupka, poukázal, že v Okamurově tolikrát zmiňovaném Maďarsku je dnes inflace významně přes 20 %, zatímco v Česku je to 15 až 16 %. Zdůraznil také, že vláda Petra Fialy usiluje o to, aby ČR byla energeticky nezávislejší a vláda dokázala na energetickém trhu jednat tak, že získala dost energií pro domácnosti i pro podniky. Zastropováním cen vláda zajistila, že to nebude za abnormálně vysoké ceny.

„Já bych chtěla požádat, že bychom měli ukázat, že aspoň opozice tady musí mít rozum – a nerozmělňovat podporu mezi více kandidátů. Já bych rozuměla, kdybyste oznámil, že Česko potřebuje opozičních prezidenta a že proto váš kandidát odstupuje – ale to, co děláte vy, že upřednostňujete kandidáta, který má 5 %, tak to je zajímavé,“ kroutila hlavou Dostálová.

Okamura se rozčílil, že nevěří žádným průzkumům, protože jakýkoliv průzkum podhodnocoval reálné výsledky SPD ve volbách. Není si prý jistý, jestli průzkum, který sdílel na facebooku a který Baštovi přisoudil 18 %, vzešel od agentury, která neexistuje. „Já nevím, jestli ta agentura existuje. Já jsem nikdy žádnou agenturu nepotkal a nevím, jestli jakákoli agentura existuje,“ zuřil Okamura.

„Vy jste tady přiznal, že vy šíříte informace, které mohou být nepravdivé, od agentury, která neexistuje,“ kroutila hlavou Richterová.

„Vždyť Piráti lžou od rána do večera,“ ohradil se Okamura.

„Pan Okamura je dnes ve formě a asi je schopen tady obhajovat i to, že jedna plus jedna jsou tři nebo čtyři,“ přisadil si Kupka.

Dostálová pak znovu zopakovala, že v krizových dobách by měl být prezidentem krizový manažer – a to je podle ní Andrej Babiš. A to, že Babiš do drtivé většiny debat nechodí, je podle Dostálové v pořádku, protože o něm je v Česku známo prakticky všechno. A v televizních debatách se mají představovat ti, které veřejnost tolik nezná.

Okamura trval na tom, že žádné předvolební průzkumy nejsou relevantní.

Varoval také před tím, že prezidentští kandidáti pětikoalice budou prosazovat přijetí eura v Česku, což je podle Okamury problém – a proto je třeba za prezidenta zvolit Jaroslava Baštu. Vláda podle něj neřeší ani drahé potraviny, ani drahé energie, chce zvyšovat daně a ještě chce zvyšovat věk odchodu do důchodu. „Tak toto je pro nás absolutně nepřijatelné,“ pálil Okamura.

