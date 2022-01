Já ho nepodpořil! To ať neříká! Fiala pustil bombu na STAN

Hostem úterních Událostí, komentářů byl premiér Petr Fiala. Nejdříve oznámil, že co bude s vyhláškou o povinném očkování, prozradí vláda už dnes. „Tu vyhlášku nelze takhle zrušit. Ono je ji potřeba upravit. Ona musí v nějakých jiných parametrech platit,“ řekl. A pak následovalo dlouhé grilování ohledně financování STAN a Jana Farského. Premiér popřel, že by poslance v odletu podpořil, naopak před ním „vyjádřil pochybnosti“. A doporučení ke stipendiu mu poskytl ještě v době, kdy prý nevěděl, že Farský bude kandidovat.

reklama

Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 6235 lidí

Obhajoval testování, že vláda potřebuje vědět, jak se omikron šíří, aby ho zvládla. „K tomu je tu ta pětidenní karanténa, což je rozumné z hlediska sociálně-ekonomického, možná i psychologického, ale i z hlediska zdravotního,“ uvedl a dodal, že včasně přijatými opatřeními a vysvětlením, proč jsou přijímána, prý našli funkční cestu.

Původně se nechtěl vyjadřovat k vyhlášce o povinném očkování proti covidu-19, protože co vláda s vyhláškou udělá, odhalí dnes. Dřívější termín byl polovina února, ale vláda si dle Fialy uvědomila, že by jistotu, co bude, měli lidé mít dříve. „Tu vyhlášku nelze takhle zrušit. Ono je ji potřeba upravit. Ona musí v nějakých jiných parametrech platit,“ řekl Fiala a slíbil, že přijde s řešením, které je srozumitelné, správné a pro veřejnost akceptovatelné.

Co se týče „jasnosti“ vyjadřování Vlastimila Válka, Fiala mínil, že se ministrova komunikace „zjasňuje“ a prý si komunikaci s ministerstvem i ministrem pochvalují i odbory.

Fotogalerie: - Proti povinnému očkování

Připustil, že byla chyba, že se kvůli nepřítomnosti svých poslanců nechala koalice přehlasovat, tato chyba se podle jeho tvrzení už nebude opakovat. „Nebyla dodržena jistá gentlemanská dohoda ze strany opozice,“ zmínil, ale dodal, že si na to nestěžuje a příště se tato situace nebude opakovat. S opozicí prý hodlá vycházet, nechce, aby se opakovala situace z předchozích čtyř let, kdy opozice čekala například půl roku nebo rok, aby se projednával návrh jejího zákona. „Kdo jde nahoru, má zdravit ty, kdo jdou dolu,“ uvedl Fiala, čím se hodlá řídit.

Dalším tématem bylo hnutí STAN, které za krátkou dobu od voleb stihlo vyvolat řadu kauz, jednak nominací Věslava Michalika, dále Rakušanovou schůzkou s policejním prezidentem, následně otázkou darů pro hnutí od firem z Kypru a nakonec odletem poslance Farského. Fiala je rád, že se vyřešilo financování STAN tím, že hnutí peníze vrátí. Podle něho v oblasti kontrolních mechanismů financování stran došlo k výraznému pokroku, ale je možné se bavit i o dalších změnách. Doplnil, že nešlo o nějakou trestněprávní stránku věci, ale o morální a politickou.

S šéfy pětikoalice ovšem probíral také odlet Jana Farského na stáž do USA na 8 měsíců. „Samozřejmě nemáme dobrý pocit z toho, jakým způsobem se to odehrálo, že Jan Farský odjel do Spojených států. Ale na druhé straně, je to věc pana poslance Farského a hnutí STAN, já jim do toho těžko mohu mluvit,“ komentoval rozhodnutí.

Ovšem vyvrátil Farského tvrzení, že by ho v jeho rozhodnutí podpořil. „Já jsem ho v tom nepodpořil, já jsem byl panem poslancem Farským informován, že odjede do Spojených států. Vyjádřil jsem v tom osobním rozhovoru určité pochybnosti o tom, jestli je to dobrý nápad. Pan Farský mě ujistil, že bude na všechna klíčová hlasování, že nebude jeho hlas chybět. Já jako předseda vlády mohu říct, že na chod vlády to vliv mít nebude, ale jako signál to určitě dobré není, já bych do Spojených států na půl roku neodjel, tím se nijak netajím,“ sdělil premiér.

Také se vyjádřil k tomu, že Farskému napsal na stáž doporučení. „Ano, napsal, ale v době, kdy jsem nevěděl, že bude kandidovat. Bylo to v září, říjnu 2020,“ obhajoval se Fiala a doplnil, že jako akademik taková doporučení občas píše, takže by se na to Farský neměl odvolávat. Nicméně, Farský je poslancem už od roku 2010 a v roce 2020 nebylo nijak známo, že by mandát nehodlal obhajovat. Že na stáž odjede Petru Fialovi sdělil v listopadu.

Nakonec se premiér distancoval s tím, že je předseda ODS, které Farský není členem, a vlády, v níž Farský také nesedí a jeho nepřítomnost na její chod nebude mít vliv. „Nezříkám se žádné odpovědnosti, odpovídám poctivě,“ reagoval, když mu bylo připomenuto, že jako premiér je zodpovědný za celou pětikoalici. Když se Martin Řezníček stále ptal na Farského, Fiala rozhodil rukama a dal mu za pravdu, že práce v Poslanecké sněmovně je i ve výborech. „Já bych to takto neudělal, žádnou radost z toho nemám, uvědomuji si tu reakci, doufám, že si ji uvědomuje i pan poslanec Farský,“ opakoval. A potvrdil moderátorovi, že má obavy, zda se tato kauza nepromítne na důvěře ve vládu dlouhodobě. Ale Farský se zodpovídá svým voličům.

Premiér Fiala, když téma Farský trvalo již poněkud dlouho

Psali jsme: Jádro a plyn. Fiala našel spojence. A teď vyrazit do EU Tak dopadl Fischer, vzpomínáte? Varování „kavárně“, aby se kandidát nepřehřál Fialovi bude horko. Poprvé ho čeká jednání s odboráři Fiala neodešel z univerzity. Prý má rád studenty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama