Já jsem v akademickém prostředí strávil sedmnáct let, pochlubil se Michal Horáček. A sepsal pojednání o Zemanovi a krabicovém víně

Je to přesně týden, kdy výsledky prezidentských voleb odhalily, že za svého prezidenta si voliči opět zvolili Miloše Zemana. Teď je proto na pořadu spekulování, čím vlastně bylo zapříčiněno, že vítězství připadlo nakonec právě jemu. Nad tím, co by bylo možné udělat jinak, aby příští prezidentská volba dopadla lépe a měla „šmak“, se na svém facebooku zamyslel neúspěšný kandidát v boji o Hrad Michal Horáček.

„Vesměs se to přičítá tu ‚rozdělené‘, tu ‚rozpolcené‘ společnosti,“ citoval Horáček slova sociologa Jiřího Přibáně a dodal, že stopy prý vedou až do obrozenských, ba až do husitských dob. Server Forum24.cz zmínil, že novinář Erik Tabery píše také o tom, že nerozhodly chyby (Jiřího Drahoše), ale hodnoty společnosti. Horáček zmínil i další jeho citace, že „lidé si vybrali cestu, které věří“ a doporučil „mluvit otevřeněji o vlastních hodnotách a východiscích“.

„Jestli šéfredaktor týdeníku, jehož deklarovanou ambicí je ‚kritická žurnalistika‘, naznačuje, že o hodnotách a východiscích dosud dostatečně otevřeně nemluvil, je to pozoruhodné přiznání, s nímž živě souhlasím,“ reagoval na jeho slova Horáček. A dodal, že pro úvahy lidí jako je profesor Přibáň nachází úctu a pochopení, jelikož sám strávil v akademickém prostředí sedmnáct let a sám se jich dopouštěl v rozsahu na několik knih. „Ale co když je důvod Zemanova těsného vítězství mnohem prostší?“ klade si otázku.

Pro zjednodušení se následně pokusil celou situaci přirovnat k obchodu s nápoji. „Představme si obchod, kde jsou k určitému dni k mání dva nápoje: krabicové víno a destilovaná voda. Máte tři možnosti: vybrat si ten alkoholický sajrajt, nebo destilku, anebo si nekoupit ani jedno. A přesně to se ve volbách stalo: třetina lidí si ‚koupila‘ Zemana, třetina Drahoše, třetina nic,“ snažil se znázornit smýšlení voličů.

Původní zdroj ZDE

Pokud budeme pokračovat v podobném duchu, tak atraktivita Zemana převážila proto, že ve víně, jakkoli mizerném, je prý nějaká opojnost a nějaký příběh. „I destilovaná voda ukojí žízeň a můžete milionkrát oprávněně argumentovat, že pro vás a pro ostatní je její konzumace zdravější, ale chuť a pach příběhu v ní – programově – není ani gram,“ doplnil Horáček.

Podle Horáčka se zkrátka Zemanovi nedá upřít to, že kromě lecjakých škodlivin v něm chuť je, a zápachu habaděj. Ale i, jakkoli pochybný, „rajc“. „Nemám vůbec nic proti „otevřenějšímu prosazování hodnot‘, ale až nadejde další volba, musí to mít šmak. Tedy už žádnou destilovanou vodu,“ uzavřel Horáček s tím, že pokud tomu tak opět bude, pak že „prohrajeme zas“.

autor: nab