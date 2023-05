Já se omlouvám, asi jsem blbej, pravil Moravec do kamer, když nedostal odpověď

reklama

Podle Havlíčka je největším problémem zadlužování státu, poté neřešená důchodová reforma a až třetí vysoká inflace.

Když dostal slovo Středula, nešetřil kritickými slovy.

„Pět koňských délek před tím je to inflace. Druhým problémem je fatální manipulace politiků a vlády, ať už té minulé nebo té současné, a třetí je neschopnost pochopit, co se v ekonomice vlastně opravdu děje a schopnost to řešit."

Rafaj za jeden z velkých problémů označil velkou nejistotu v českém ekonomickém prostředí. Pro exportéry je podle něj poté dalším problémem síla koruny.

Havlíček vysvětloval, proč dal inflaci až na třetí místo. Učinil tak proto, protože tady se podle něj situace zlepšuje. Česká ekonomika je podle něj hodně ekonomicky náročná a pokud ceny energií klesají, dá se předpokládat, že se situace zlepší. „Dneska už jsme na té sestupné dráze. Ceny energií klesají,“ uvedl.

Anketa Jste pro větší zdanění piva a vína? Ano 14% Ne 80% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8015 lidí

Středula znovu zahřměl. Tentokrát i na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), který si ze Středulova pohledu všiml až po roce, že ceny potravin jsou v Česku nebývale vysoké. „No to mi připadá, jakože žije v úplně rozdílném skleníku. Vždyť on je ministrem a on na to má nástroje, on s tím může něco dělat."

Konstatoval, že inflace je dnes zásadním problémem číslo jedna a teprve čas ukáže, zda a případně co s inflací udělá tolikrát probíraný balíček úspor.

Havlíček na to konto ujišťoval, že každý konsolidační balíček působí na snížení inflace, protože každé snižování výdajů státního rozpočtu je protiinflační.

Rafaj nabízel zcela jiný pohled než Josef Středula.

„My jsme si žili jako stát nad poměry, a to v mnoha oblastech. V roce 2022 je mzda ve veřejné zprávě o 5 tisíc vyšší než v soukromé sféře. Jsme země s největším počtem policistů na počet obyvatel. A tohle všechno se musí změnit. Tady produktivita práce vzrostla o 30 procent, ale mzdy rostly o 50 procent,“ rozjel se Rafaj.

Středula okamžitě odmítl, že by za vysokou inflací byly i vysoké mzdy různých zaměstnanců. Znovu uhodil na politiky. „Politik si hned na počátku roku přidal na platu 12,5 procenta a svým zaměstnancům přidal jen 4 procenta,“ soptil Středula s tím, že dobří hasiči zasahující u požárů si zaslouží vysoké platy. Vyšší platy by si podle něj zasloužili např. i pracovníci na úřadech práce, kteří mají 27 tisíc korun hrubého. Panu ministru práce narostla jeho mzda o 26 tisíc, z měsíce na měsíc,“ pravil Středula.

Rafaj si ale trval na tom, že si státní správa žila nad poměry, protože tam rostly mzdy a narůstal také počet úředníků a nedocházelo k digitalizaci státní správy.

Havlíček dal Středulovi za pravdu v tom, že někteří specialisté si opravdu zaslouží dobře zaplatit a nelze říct, že je třeba snížit platy každému zaměstnanci státní správy. Co však je podle Davida Havlíčka třeba udělat, je snížit objem prostředků na státní správu a státní správu optimalizovat.

Moravec chtěl slyšet konkrétní čísla a když se jich nedočkal, pronesl stručnou větu.

„Já se omlouvám, asi jsem blbej,“ reagoval na jeho slova Moravec. „Vy mi nemůžete jako ekonom říct, jaké vy byste si přál procentuální snížení mzdových prostředků ve státní sféře?“

Havlíček odvětil, že to v konečném důsledku záleží na rozhodnutí politiků a na tom, jak bude vypadat celkový konsolidační balíček.

Když znovu dostal slovo Středula, konstatoval, že vláda Petra Fialy se chce k prosperitě proškrtat podobně jako to činila vláda Petra Nečase. A znovu to nejtvrději dopadne na zaměstnance. Tak to vidí Josef Středula, podle kterého je třeba spíše bránit vývozu zisků z Česka a řadě dalších věcí. To se podle něj však neděje a tlak je kladen na bedra zaměstnanců.

Rafaj i Středula si poté stěžovali, že vláda se svými sociálními partnery o konsolidačním balíčku nejednala. A Středula znovu zopakoval, že má obavu z toho, že proti růstu inflace nedělá vláda dost. Nedělá dost pro to, aby lidem zlevňovaly rohlíky.

Rafaj upozorňoval, že stát zaspal v digitalizaci státní správy, ale teď podle něj musíme na provozu státu šetřit bez ohledu na to, jak daleko digitalizace státní správy je.

Havlíček konstatoval, že vláda Petra Fialy (ODS), kterému radí, dělá nemálo pro to, aby se otočilo rozpočtovým kormidlem. Už při škrtání v rozpočtu na rok 2023 seškrtala desítky miliard a teď chystá další balíček, který půjde správným směrem, aby se česká ekonomika nezřítila z útesu.

A Středula znovu vypěnil.

„Vy ty zaměstnance, ty obyčejné lidi, ženete na ten útes,“ vypálil s tím, že vláda šetří na důchodcích a na zaměstnancích, mimo jiné u HDP.

Jenže tady se důrazně ozval i Havlíček a připomínal, že ještě před dvěma lety byla průměrná penze 15 tisíc korun a letos bude přes 20 tisíc korun.

Za dva roky došlo k navýšení průměrné penze o pět tisíc korun, za dva roky se penze zvýšily o třetinu,“ ohradil se Havlíček.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 39757 lidí

Když si opět slovo vzal David Havlíček, upozorňoval, že z celkového pohledu na tom Česko vůbec není tak špatně.

„Česká republika jako taková na tom není špatně. Máme skutečně nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, nejnižší míru ohrožení chudobou, z hlediska výkonnosti jsme nad 90 procenty průměru EU,“ vysvětloval ekonom. Upozorňoval také, že dnes je na tom česká ekonomika lépe než ekonomika španělská, a to je něco, co si před pár lety uměl jen málokdo představit.

Středula to viděl jinak a upozorňoval, že to, co vláda nazývá důchodovou reformou a co zahrnuje mimo jiné zvýšení věku odchodu do důchodu, tak to je celkově katastrofa. Tak pravil Josef Středula.

