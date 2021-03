Jaderný dotazník. K čemu to vládě bude? Dana Drábová vyvracela poplašné zprávy ze sněmovny

Soutěž na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany vláda nevyhlásila, na bezpečnostním dotazníku pro uchazeče budou pracovat i tajné služby, které jej nakonec budou i vyhodnocovat. Na základě jeho vyplnění si uchazeči nebudou po Česku moct nic nárokovat. Se zasláním dotazníku ruskému Rosatomu se počítá i dále, tak dnes rozhodla vláda, která navíc odvolala jaderného zmocněnce Jaroslava Míla. Agendu jeho týmu převezme Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jaderný dotazník měl přijít však mnohem dříve, uvedla v pořadu Interview ČT24 předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Fakt nevím, co vláda chce vědět, je to záhada. Měla by odpovědět na otázku, co od toho čeká,“ uvedla.

Už dnes je podle Drábové jasné, že všichni uchazeči na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany by licenci dostali. „Je odpovědností investora, koho si vybere a jestli bude schopen předstoupit před náš úřad, tak aby se mohl o povolení ucházet. My jsme ale v klidu, co se týká technologie, každý z pěti nebo ze čtyř – čert aby se v tom vyznal – uchazečů umí dodat bezpečný, robustní projekt, který nakonec tu licenci dostane,“ konstatovala šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Začal podle Drábové už tendr na dostavbu Dukovan, když byly již uchazečům rozeslány dotazníky a příslušná dokumentace? „Předběžná kvalifikace není nic neobvyklého. Je to neformální záležitost, kdy si investor provádí nezávazné konzultace,“ odvětila.

Za nestandardní považuje, že tyto dotazníky byly rozeslány až nyní. „Neobvyklé pro mě je, že tato část předkvalifikace už nebyla obsažena v žádosti o informace, kterými byli uchazeči obesláni, když potenciálních dodavatelů bylo ještě více než pět, bylo to asi před čtyřmi roky,“ pozastavuje se.

Jedním dechem dodala: „Je pro mě záhadou, jaké informace kromě toho, co je už poměrně známo, z tohoto bezpečnostního dotazníku ještě chtějí získat. To uvidíme. Nebo neuvidíme, asi to bude v nějakém režimu,“ přemítala, co má dokázat onen „jaderný dotazník“ zaslaný případným zájemcům.

„Vláda se chce na něco zeptat, k čemu jí to bude, já fakt nevím. Do doby, než uchazeči podají závaznou nabídku, tak se může ledacos změnit,“ upozornila následně Drábová. O to, aby měl někdo materiály o české energetice, podle ní nejde. „Všichni potenciální uchazeči velmi dobře vědí, jak je to s naší jadernou energetikou,“ doplnila.

Nabídla jedno možné a poměrně jednoduché vysvětlení, a sice motivaci českého týmu. „Je možné, že Ministerstvo průmyslu mělo zájem na tom, aby český tým, který připravuje tento projekt, zůstal motivovaný, že se něco děje, něco se bude vytvářet, posílat, pak vyhodnocovat. A tím pádem nebude žádná prodleva, kdyby se tým nemotivoval,“ dala za příklad s tím, že vysvětlení existuje samozřejmě celá řada, vše jsou to však fabulace, jelikož nikdo správné vysvětlení nezná.

Vláda by podle ní měla jasně odpovědět na otázku, proč nyní jaderné dotazníky rozeslala. „Byla bych ráda, kdyby na to vláda, potažmo Ministerstvo průmyslu nějakou odpověď dalo. Zejména proto, že tento krok rozboural tu křehkou politickou dohodu, že se bude postupovat tak a tak. Viděli jsme reakce opozice. Havlíček jí chtěl vzít vítr z plachet před volbami. Ale budování shody, která by přežila víc než jedno volební období, je pro projekt nejpodstatnější věc,“ míní Drábová.

Rozhodně podle Drábové nelze v žádném případě zcela eliminovat nebezpečí v podobě závislosti na někom jiném. „Lze to velmi významně omezit tím, že bude projekt dobře zasmluvněn s dodavatelem. Jde udělat i to, čemu se říká transfer technologií a transfer know-how. Nikdy to ale nebude úplně stoprocentní,“ uzavřela.

