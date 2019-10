Jágr a Nedvěd. Jak to bylo? Miliardář prozradil detaily cesty se Zemanem do Číny

Tykač v rozhovoru uvedl, že počítá s tím, že výroba elektřiny z uhlí jednou skončí. Zároveň ale uvádí, že kdyby k uzavření českých uhelných elektráren nyní došlo, klimatu by to nepomohlo, ale bylo by to ještě horší. Anketa Je dobře, že Jaromír Jágr dostal od Zemana Medaili za zásluhy I. stupně? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 6127 lidí

Evropa podle Tykače také desítky let nijak nereguluje spotřebu elektrické energie. „Výrobci tak potřebují dodávat v každém okamžiku dostatek elektřiny k pokrytí veškeré spotřeby. Na rozdíl od plynu, ropy a dalších základních surovin nelze u elektřiny vytvářet dlouhodobé rezervy. Spotřeba elektřiny přitom neustále kolísá, podle toho, zda je špička, či nikoli, zda je všední den či víkend, i v závislosti na počasí. Zároveň přitom platí, že obnovitelné zdroje mají absolutní přednost v dodávkách elektřiny do sítě,“ zmínil k této otázce Tykač. Energetická síť pak dle jeho slov nemůže být stavěná na slunečné nedělní odpoledne, ale ona musí být schopna pokrýt potřeby země a obyvatelstva i v době, kdy je inverze. „Baterie nevyřeší déletrvající výkyvy, které jsem právě popsal. Slouží k řešení kolísání dodávek a spotřeby během jednoho dne,“ dodal.

Tykač se letos na jaře také připojil k prezidentské delegaci v Číně. „Byla to zajímavá zkušenost. Samotná schůzka prezidentů trvá necelou hodinu, pak to přebírají různí náměstci z ministerstev a podobně. Prezidenti tak určují hlavně nějaký strategický směr a vysílají signál o vůli ke spolupráci,“ podotkl Tykač a popsal, jak celá událost probíhala. Vzpomněl i na příhodu ukazující rozdíl v českém a čínském vnímání sportu.

„Když jednání končila, tak český prezident, jenž toho čínského oslovuje ‚můj mladý příteli“, říkal, že by chtěl mladému příteli představit slavného českého fotbalistu Pavla Nedvěda. A čínský prezident říká: ‚Toho já přece dobře znám. Dobrý den, pane Nedvěde, vy už jste tady u mne párkrát byl.‘ A prezident Zeman pak řekl, že by chtěl představit ještě dalšího českého slavného sportovce Jaromíra Jágra. Načež se čínský prezident otočil a ptal se: ‚A jaký sport děláte vy, pane Jágře?‘ Je to pochopitelné a logické, ale myslím, že Jaromír Jágr dlouho nezažil, aby se ho někdo ptal, co že to hraje,“ dodal Tykač a poznamenal, že mu bylo následně líto Jaromíra Jágra, jenž to za návštěvu Číny doma nejvíce schytal.

Psali jsme: „Poblitý“ Jaromír Jágr: Další útok kvůli Zemanovi. Raději nečtěte Gazdík: Zrušení poplatků ČT odmítám. Je Česko víc spojené než před nástupem Zemana? Ředitelství silnic a dálnic představilo plánovanou odpočívku poblíž hraničního přechodu Hora Svatého Šebestiána na silnici I/7 ODS hrozí pokuta. Vysoká

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.