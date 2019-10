Jágr promluvil o demokracii. To zas bude. A další kolo války o něj: Slova z SPD i odjinud

Čerstvě vyznamenaný Jaromír Jágr promluvil v Aktuálně.cz o demokracii. „Mám pocit, že demokracie u nás znamená, že si všechno můžeš dovolit. Můžeš si říkat, co chceš, dělat, co chceš. Nemyslím si, že nás to někam posune,“ řekl slavný hokejista a pár slov pronesl i k výchově mládeže. Objevila se také nová slova na jeho obranu.

Vyznamenání Jaromíra Jágra prezidentem Milošem Zemanem nebylo všude přijato s nadšením. Není to ostatně poprvé, Jágr si užil své, už když vycestoval do Číny. Pustil se do něj například Vilém Besser na Foru24 nebo exredaktor ČT Jan Hrubeš.

Zastání získal Jágr u různých osobností. „Teď jsem se dočetl, že lidsky nějaké novináře zklamal Jaromír Jágr. Prý měl metál odmítnout. Jen tak by si zachránil charakter. Já chápu, že novinářské titulky rozhodují o čtenosti a nečtenosti. Ale vyčítat někomu, že převzal státní vyznamenání je malost. Malost těch, co si žádnou medaili dosud nezasloužili. A za takové jedovaté sliny si ani nezaslouží!“ pronesl moderátor a generální ředitel TV Barrandov, Jaromír Soukup.

„Víte co, vždycky mi v tomhle ohledu asi něco unikalo. Já prostě vůbec nevím, proč bych si měl do člověka, který hraje dobře hokej nebo umí dobře zpívat, projekovat jakékoli vlastní očekávání týkající se morálního, nebo politického jednání. Fakt tomu vůbec nerozumím. Je to pro mě asi takové zklamání, jako bych cítil k nemorálnímu jednání náhodného člověka, co jsem s ním včera seděl hodinu a půl v jednom kupé ve vlaku. Pokud očekáváte od lidí, kteří umí dobře nějaký konkrétní sport, nebo jinou izolovanou činnost, že budou naplňovat jakýkoli váš další nárok na to, jak by se měl člověk chovat, tak máte problém hlavně vy, v neodůvodněných očekáváních,“ vysvětlil.

Nicméně aktivista Jakub Pitron k tomu dodával, že Freund by takto nemluvil, kdyby si přečetl Jágrovu autobiografii.

Jágrovo vyznamenání brání také liberecká SPD. Konstatováním: „Jaromír Jágr je prostě borec,“ a výčtem jeho profesních úspěchů.

„To, že je světová jednička dokázal u nás doma v ČR, dokázal to v NHL i v KHL. Nyní ho chtějí i Číňané. Stal se prvním českým sportovcem, který dostal od prezidenta České republiky druhé státní vyznamenání. Poprvé byl vyznamenán v roce 2010. Tehdy od prezidenta Václava Klause dostal ocenění Za zásluhy druhého stupně v oblasti sportu. Jaromír Jágr si včera z Hradu odnesl Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Sportovec roku ČR 2005 a dvanáctinásobný vítěz ankety Zlatá hokejka je již držitelem státní Medaile Za zásluhy II. stupně (2010). Je také majitelem hokejového Kladna, za které hraje stále ligu. Takže se už ozývají hlasy od kavárenských ‚lepšolidí‘, kteří Jágrovi nesahají ani po kotníky, a ty je třeba naprosto ignorovat jako například exredaktora ČT Jana Hrubeše. To se skutečně člověk diví, kde se v nich ta zloba bere. A to jen proto, že ho vyznamenal prezident Zeman.“

Jágr také promluvil o sportu pro Aktuálně.cz. V rozhovoru uvedl, že doba už je jiná než časy, kdy byl sport jednou z mála cest, jak se podívat do zahraničí. Okomentoval i myšlenku, že dnes dětem rodiče život příliš umetají a usnadňují: „O nás se takhle nikdo nestaral. Rodiče ani nemohli, protože měli svoje starosti, aby nás uživili. I to nám dodávalo určitou zodpovědnost, která k hokeji patří. Myslím, že to bychom měli přenášet na děti, aby získávaly už odmalička zodpovědnost samy k sobě, ke svým spoluhráčům, výkonu, práci, životu.“

Redaktor se zeptal, jak toho lze docílit. „Možná jsme si slovo demokracie přebrali úplně jinak, než jsme měli. Mám pocit, že demokracie u nás znamená, že si všechno můžeš dovolit. Můžeš si říkat, co chceš, dělat, co chceš. Nemyslím si, že nás to někam posune. Určitá zodpovědnost vůči sobě, lidem kolem tebe a životu by měla existovat. Myslím, že nám schází. Nejen u dětí, ale celkově,“ mínil Jágr.

Přišla i otázka na mladé hráče, zda dostávají dost prostoru. „Jedna věc je někomu dát prostor, druhá, jestli si to zaslouží,“ opáčil vyznamenaný hokejista. „Cesta k úspěchu je cestou do kopců. Myslím, že zdejší společnost nejdřív vidí cíl, a až pak cestu. Samozřejmě je dobré si stanovit cíl, ale musíš vědět, co je k jeho dosažení třeba udělat. A ne jednou, ale dennodenně. To je jako si myslet, že auto na jedno natankování bude jezdit celý rok,“ zobecnil opět problematiku.

