Jahn ze Škodovky: Jestli projde evropská emisní norma, přijde o práci deset tisíc lidí

Emisní norma Euro 7 má být přijata do roku 2025. Český automobilový průmysl na to není připraven. O práci by podle člena představenstva Škoda Auto Martina Jahna mohlo přijít tisíce lidí. Proti normě je i Německo, Polsko a Itálie. Zákaz spalovacích motorů od roku 2035 podporuje Kolaja. Topolánek za daleko horší ekologickou katastrofu označil válku na Ukrajině.

reklama

Navrhovaná emisní norma Euro 7 by zapříčinila masivní propouštění. Předpověděl to v nedělních Otázkách Václava Moravce Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing. Škodovka by musela zavřít výrobní halu a o práci by tak přišlo 3 000 lidí. Dále odhaduje, že v celém dodavatelském řetězci by se počet propuštěných zaměstnanců mohl vyšplhat až k deseti tisícům. Nevyráběly by se už vozidla typu Fabia, Scala nebo Kamiq. Nově vyrobené vozy by podle Eura 7 měly být vybaveny čidly pro umožnění kontroly emisí.

Proti normě, která má snížit zplodiny oxidu dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší z brzd, výfuků a pneumatik, se společně s Českem vyslovilo i Německo, Polsko a Itálie. V platnost by měla vstoupit od roku 2025, podle Jahna by automobilky na zavedení požadavků normy potřebovaly minimálně roky čtyři. „Doba platnosti je úplně nesmyslná,“ prohlásil Jahn s tím, že pro automobilky to představuje riziko obrovských ztrát zrovna ve chvíli, kdy by spíše měly vyrábět, aby pozdější transformaci průmyslu měly z čeho hradit.

„V Evropě to bude mít dopad na stovky tisíc pracovních míst,“ uvedl. Norma navíc podle něj nebude mít za následek bezprostřední snížení emisí, protože dojde k širšímu využívání méně ekologických aut a zpomalení obnovy vozového parku. Podíl emisí ze starších vozidel nesplňujících normu Euro 7 bude emise z nově vyrobených aut převyšovat. Evropská komise si od normy slibuje snížení emisí oxidů dusíku o 35 % do roku 2035, pevných částic o 13 %.

Předseda Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek za ekologickou katastrofu označil konflikt na Ukrajině, kde vinou bojů dochází ke znečištění půd, vod i ovzduší. „To je daleko větší riziko než zákaz spalovacích motorů,“ myslí si a odporuje tak europoslanci za stranu Pirátů Marcelu Kolajovi, který přijetí normy Euro 7 podporuje.

Psali jsme: „Na fabii zapomeňte. Šikana venkovanů.“ EU-plán s auty: Už za 2 roky Tragédie Evropské unie, přednášel profesor Bělohradský.„Populisté“ a liberální demokraté se od sebe vlastně moc neliší Pro cyklisty nebezpečné město. Ale EU Prahu donutí... Cykloaktivista pohrozil před kamerou Sto let tady byl pokrok. I bez Evropské komise. Bývalý ředitel škodovky rozsekl debatu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama