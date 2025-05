Jak je tohle možné? Vynořilo se kolem rakoviny Joe Bidena

V listopadu 2024 porazil Donald Trump svou protikandidátku, viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ta ale nebyla tím, kdo proti němu stál na začátku volební kampaně. Tím byl prezident Joe Biden, který se ale nakonec kandidatury vzdal právě ve prospěch Kamaly Harrisové. A to po značném nátlaku.

Dnes je Bidenovi 82 let. A dle nedělního oznámení jeho kanceláře mu byla nalezena velice agresivní forma rakoviny prostaty, která se navíc rozšířila do kostí. Podle Bidenovy kanceláře nicméně rakovina reaguje na hormony, takže je možné ji léčit. Ale dle Gleasonovy škály je tato rakovina na stupni devět z deseti. Prezident Trump se svou ženou již Bidenově rodině přáli brzké uzdravení bývalého prezidenta. Jak zmiňuje agentura Reuters, většina rakovin prostaty je odhalena mnohem dříve.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 432 lidí Uvedl, že Biden je schopen zastávat své prezidentské povinnosti „bez výjimek a úprav“. Lékař Kevin O’Connor dále uváděl, že Biden je nadále připraven vykonávat úřad prezidenta.

Tehdy se řešila zejména Bidenova mentální způsobilost vykonávat úřad. Biden měl za sebou dlouhou řadu jak fyzických příhod (pád z kola, několikanásobné zaškobrtnutí na schodech prezidentského letadla), tak mentálních (projevy nedávající smysl, nerozeznání známých tváří, zapomínání kdo žije a kdo nikoli, zmatení na pódiu). Již v roce 2020 přitom Trump Bidena označoval přezdívkami jako „Sleepy Joe“ nebo „Slow Joe“, tedy „ospalý“ a „pomalý“ Joe.

Na prohlášení Bidena za zdravého si teď někteří vzpomínají a ptají se, jak k němu mohlo dojít. „V roce 2024 prohlásil lékař tehdejšího prezidenta Bidena, že je ‚zdravý, aktivní, silný 81letý muž, který je i nadále schopen úspěšně vykonávat prezidentské povinnosti‘. O rok později je Bidenovi diagnostikována agresivní rakovina prostaty s metastázami. To je skandál,“ shrnul Jason Howerton a dodal, že buď se na výsledcích sedělo, nebo jsou lékaři hodnotící zdraví prezidenta neschopní a nesplnili svou povinnost.

Either this is yet another massive cover-up or the physicians in charge of evaluating the PRESIDENT'S health are beyond incompetent and derelict in their duty.



There is no good conclusion here.



Regardless, if you pray, please pray for Joe Biden's recovery — Jason Howerton (@jason_howerton) May 18, 2025

Donald Trump mladší se ptá, jak si mohla metastázované rakoviny nevšimnout Bidenova manželka Jill Bidenová, když je lékařkou.

What I want to know is how did Dr. Jill Biden miss stage five metastatic cancer or is this yet another coverup??? pic.twitter.com/fSqtDmcX4p — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 18, 2025

Objevilo se také upozornění, že v jednom svém projevu z roku 2022 se Joe Biden vyjádřil, že má rakovinu. A že možná tentokrát nemluvil z cesty. Obecně pak panují pochybnosti, že by tak závažná forma rakoviny u tak vysoce postaveného činitele zůstala neodhalená a příznivci republikánů se kloní k teorii, že nemoc byla občanům zatajena.

In light of Joe Biden’s aggressive prostate cancer diagnosis…



Maybe it wasn’t Biden’s broken brain when he claimed he had cancer back in 2022, “why I and so damn many other people have cancer” pic.twitter.com/NRHfEf5PrJ — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) May 18, 2025

Jak upozorňují další novináři a komentátoři, například Glenn Greenwald, prodemokratická média se v roce 2024 snažila zamaskovat, že Joe Biden nebyl mentálně a fyzicky v pořádku. A nyní se snaží předstírat, že o jeho kondici nevěděla. Greenwald považuje právě média za hlavního pachatele tutlání Bidenova stavu. V tom se shodne s prorepublikánským komentátorem Stephenem L. Millerem, který také upozorňuje, jak stejní autoři „nemají dno“ a zatímco v roce 2024 Bidenův věk a zdravotní kondici bagatelizovali, dnes předstírají, že o Bidenově neschopnosti úřad dále vykonávat nevěděli.

As the media postures as victims of the WH's cover-up of Biden's decline rather than what they are (key perpetrators of that cover-up), recall this pathetic moment:



As everyone watched Biden's melted brain in the debate, they ran to announce: ??BREAKING: Biden has a cold! https://t.co/QO7lgOUR3g — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 17, 2025

I warned you. They have no bottom. pic.twitter.com/mqTr5OeUd1 — Stephen L. Miller (@redsteeze) May 17, 2025

Psali jsme: Tachecí zhluboka dýchala. Trumpovský ekonom vysvětlil, co prezident USA zamýšlí Bidenův tajný plán byl zveřejněn. Za bojem proti domácímu terorismu se skrývalo něco jiného Bidenova válka. Bohbot z Izraele o zájmech, co stojí za Ukrajinou Odhalení ke covidu. Donald Trump spustil nový web