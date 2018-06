Jak může bejt Zeman tak zlej! Havel, Čáslavská, Rejžek, to byla noblesa. Nářek nad vládou Babiše s KSČM a první odpor

Mezi lety 1948 až 1989 nechali komunisté stovky lidí zavraždit. Další občany posílali do uranových dolů, mučili je, a když už se podmínky trochu zlepšily, tak zavírali občany jen za to, že si dovolili vyjevit názor nepohodlný režimu. 37. června si všechny tyto oběti komunistů připomínáme. A právě 27. června jmenuje prezident Miloš Zeman vládu Andreje Babiše (ANO) opřenou o komunisty.

„Výsměch, neúcta, zrůdně úmyslná symbolika a akt vítězství bolševiků. To je jmenování nové vlády, které Zeman s Babišem naplánovali na 27. června, tedy na Den památky obětí komunistického režimu. Jde o vládu, kterou jmenuje komunista, kterou vede komunista a estébák, sedí v ní minimálně jeden příslušník VB, který obuškem mlátil nepřátele komunistů, a součástí vlády je Komunistická strana Čech a Moravy, přímý pokračovatel těch komunistů, kteří 40 let trápili, okrádali, mučili a vraždili obyvatele této země,“ píše k tomu server Forum24.cz.

Fotogalerie: - Tabery a Patočka

V tomto odstavci se skrývá připomínka, že prezident Miloš Zeman byl před rokem 1989 členem komunistické strany. Stejně tak byl komunistou také současný předseda vlády Andrej Babiš. Ten se stal komunistou až po sovětské okupaci ze srpna 1968. Podle svých vlastních slov na přání své maminky. Členem vlády bude také nový ministr obrany či končící ministr vnitra Lubomír Metnar. Ten byl před listopadem 1989 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti (SNB).

Proč si oběti komunistické vlády připomínáme právě 27. června? V tento den byla po zmanipulovaném soudním procesu popravena Milada Horáková, asi nejznámější, ale zdaleka ne jediná oběť komunistické zvůle. Na justiční vraždu Milady Horákové upozornil v souvislosti s druhým jmenováním Andreje Babiše (ANO) i reklamní expert Jakub Horák. Počínání prezidenta Zemana považuje za „příšerné“.

„Jmenovat vládu s podporou KSČM na výročí popravy Milady Horákové – ten člověk prostě není normální. Jsem sakra prezident, ztělesňuju tím i historickou paměť národa (proto kladu věnce k památníkům), proč udělá tohle vážně nechápu. Dráždit lidi pálením trenýrek, budiž, vrátil ránu, ale tohle je příšerný,“ vypálil Horák na sociální síti Facebook.

Spolupracovníci prezidenta Zemana by prý mohli svému šéfovi připomenout, že v některé dny se jisté věci nedělají. Horákovi se totiž nechce věřit tomu, že by někdo udělal takovou zlomyslnost schválně. Ani Miloš Zeman ne. „Já pořád nemohu uvěřit, že by byl někdo tak zlej,“ konstatoval prostě.

Režisérka Monika Le Fay, vlastním jménem Monika Elšíková, se na sociální síti Facebook zamyslela nad tím, co si vlastně myslela v listopadu 1989. Napadlo ji, že o 29 let později budou komunisté znovu u sestavování vlády?

„Tak nějak nevím, co jsem si myslela, když jsme stáli v zimě na náměstí v Gottwaldově, šťastní jako blechy, že jsme se dožili svobody. Moc jsem v té euforii asi nad tím nepřemýšlela. Nejspíš jsem byla nadšená, že konečně propustí politické vězně. Že už si pod stolem na Myslivně přestaneme vyměňovat igelitky se samizdaty. Budeme kupovat knihy z exilu. Uvidíme naživo Ivana Medka a Kryl mi dá pusu na čelo. Pustíme si rádio úplně nahlas a přivezeme desky, jaké budeme chtít. A taky snad dochodím kursy francouzštiny a angličtiny, které jsem si předplatila,“ zavzpomínala režisérka.

Dvacet devět let poté je premiérem člověk, který sloužil v řadách komunistické státní bezpečnosti v době, kdy Václav Havel nebo Ivan Martin Jirous seděli ve vězení. Ve studeném vězení, v němž se rozhodně neměli nijak královsky. Rozhodně si neprocházeli „fešáckým kriminálem“. Odnesli si odtamtud třeba zápal plic.

„Nevím proč jsem si slibovala, že se to všechno změní. Asi jak jsem byla naivní z Gottwaldova. Z Prahy přijel Václav Havel, aby nás podpořil. Kamarádi začali zakládat noviny a politické strany, aby se daly věci do pohybu. Na Hradě byl Medek, Schwarzenberg, Čáslavská a Rejžek, ušlechtilost, noblesa, lidskost, odvaha a kritický rozum. Místo toho tam dnes máme zájezdy buranů, kteří prsty mastnými od tlačenky z domácí zabíjačky zanechávají otisky na židlích Olga od Bořka Šípka. Král Ubu prý už má dokonce svého osobního čalouníka. Většina lidí z té doby nežije, možná prostě proto, že se na to nemohli už dívat,“ dodala roztrpčeně dáma.

Server Forum24.cz k tomu ještě poznamenal, že komunisté vlastně mohou znovu jásat. Stejně jako v roce 1948 si můžou říct, že to zastáncům demokracie zase jednou nandali. Všichni slušní lidé budou v ten samý den vzpomínat na lidi, které nechali komunisté umučit.

Právě ve jménu těchto obětí byla v protikladu ke jmenování Babišovy vlády svolána vzpomínková akce k Muzeu Kampa v Praze. Půjde o vzpomínku na miliony obětí, které nechali komunisté sprostě povraždit v různých částech světa. Nebude se tedy vzpomínat jen na Miladu Horákovou.

„27.června, v den 68.výročí zavraždění Milady Horákové, zapálíme svíce na její památku a památku všech lidí zabitých komunisty. Za 10 tisíc lidí u nás a 100 miliónů lidí ve světě. V Praze se ve 20:00 sejdeme na nádvoří Musea Kampa, kde bude pietní společenské setkání zahájeno. Můžete zde získat pamětní stužku a po úvodním programu se vydáme k Vltavě, kde vytvoříme světelný obraz. Čekají na vás také překvapení,“ píší organizátoři akce na sociální síti Facebook.

Historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek připomněl, že skutečný počet obětí komunistického režimu v Československu se odhaduje jen těžko. Historik Karel Kaplan odhaduje až dva miliony obětí, včetně rodinných příslušníků, kterým zničilo život, když jejich otec skončil v uranovém dole, kde přebíral uranovou rudu holýma rukama, a včetně malých dětí, které se narodily ženám v komunistických celách a kvůli naprosto nedostatečné lékařské péči zemřely.

Vláda bývalého člena komunistické strany Andreje Babiše však nebude fungovat jen díky komunistům, kteří formálně zůstanou v opozici, i když budou pravděpodobně hlasovat pro rozpočet vlády a tak podobně, ale také díky ČSSD, která s Babišem utvoří koaliční vládu. O slovo se proto přihlásil také sociální demokrat Michal Hašek. Oběti komunismu podle svých vlastních slov ctí a Milady Horákové si údajně váží. Proto se mu zdá, že je její jméno dnes zneužíváno stranami tzv. Demokratického bloku, které prý neudělaly nic proto, aby tato země měla stabilní vládu.

„Mám hluboký respekt k památce Milady Horákové. Nicméně tady cítím trochu zneužití této památky – tonoucí se totiž stébla chytá. Do funkce ministra nebude ve středu jmenován ani jeden člen KSČM. Strany tzv. Demokratického bloku namísto programových, klidně i ostrých debat s budoucí koalicí si vypomáhají berličkami. To už Míra Kalousek či Mirka Němcová zapomněli, jak zválcovali Sněmovnu s církevními restitucemi mj. hlasem budoucího vězně, poslance Pekárka, a to 8.listopadu – v den výročí bitvy na Bílé hoře?“ zeptal se.

