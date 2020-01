Jak v SSSR! Brexit: Po projevu Farage vše jede dál: I toto musíte vidět

Projev Nigela Farage, který byl na konci přerušen předsedající místopředsedkyní Mairead McGuinnessovou zanechal svou stopu i v britském tisku. To, že byl Nigel Farage ve svém projevu přerušen, bylo zmíněno pochopitelně, ale nejen to. Psali jsme: Dost. Pryč z EU! Po projevu Farage, do kterého mu skákali, bouchly saze zkušené Češce. Co se vlastně stalo?

Michael Deacon z britského The Telegraph mínil, že pro Farage to nemohlo dopadnout lépe a jeho rozloučení bylo symbolické, pyšně odešel středem, zatímco ho předsedající napomínala, že nerespektuje pravidla EU. Ale pro zbytek europarlamentu to byl přinejmenším zvláštní den. Britský komentátor připomenul, že ještě před Faragem hovořil belgický europoslanec Guy Verhofstadt. „Pan Verhostadt většinou s velkým potěšením vytáčí brexitáře, ale tentokrát se zdálo, že se drží. Řekl, že je mu líto, že britští kolegové odcházejí. „Přinášeli vtip. Přinášeli šarm. Přinášeli inteligenci,“ prohlásil Verhofstadt, ovšem když se z řad brexitářů ozval smích, dodal: „Alespoň někteří.“ Anketa Závidíte Britům, že odcházejí z EU? Závidím 97% Nezávidím 3% hlasovalo: 3706 lidí

Rozloučila se také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se dle Deacona snažila působit zdvořile, ale trochu tlačila na pilu. I zbytek se podle něho držel linie: „Zklamáni z odchodu, ale máme naději, že se vrátíte.“ Tuto naději jim Nigel Farage zkazil. Jako perličku Deacon dodal, že europoslanci Brexit Party opouštěli místnost za zvuku písně „Musíme odsaď vypadnout“.

Když brexitáři odešli, europoslanci si vyslechli zbytek projevů a odhlasovali dohodu o brexitu a zazpívali si, viditelně pohnuti, Auld Lang Syne (známý v Čechách například jako Valčík na rozloučenou). Deacon dodává, že někteří europoslanci se objímali, někteří brečeli a někteří mávali šálami, s britskou vlajkou, vlajkou EU a prounijním sloganem „Vždy spolu“. A komentátor uštěpačně dodává, že tentokrát nikdo nikoho nenapomínal a nevypínal mu mikrofon, ani nevybízel, aby dali vlajky pryč.

Charles Day z britského magazínu The Spectator komentoval, proč Británie musela z EU ven, což se podle něj ukázalo právě při vyjednávání o brexitu. Day připomenul, jak britský parlament obstruoval dohodu o brexitu, což komentátor popsal jako 3 a půl roku demokracie.

„Po třech a půl letech, náš parlament, 650 zákonodárců, pro které jsme hlasovali, sdělil premiérovi, že může dohodu podepsat. Kdyby tak Johnson učinil bez toho, svlékli by ho z kůže zaživa. Nemohl podepsat, dokud to parlament neodsouhlasil. Premiérka před Borisem chtěla podepsat jinou dohodu. A zvolení zastupitelé naším jménem řekli, že nemůže,“ připomenul komentátor. A dodal, že dohodu v mezičase stihli podepsat dva předsedové Evropské komise. „Museli tito předsedové žádat řádně zvolený parlament, aby jim to předtím povolil? Nemuseli. Ne, parlament zvolený jejich voliči na to dá štempl později,“ kontrastoval Day rozdíl mezi britskou a evropskou demokracií. A dodal, že voličů v EU se nikdo neptal, jak mají vyjednávání o brexitu probíhat a nikdo se jich neptá ani teď.

Již zmíněný europoslanec Guy Verhofstadt se k brexitu vyjádřil na Twitteru: „Brexit je selháním Unie. Plyne z toho poučení: zreformujme Unii. Udělejme z ní opravdovou unii, unii bez výjimek, bez pobídek, bez vytáček. Jen tak můžeme bránit naše zájmy a naše hodnoty.“

#Brexit is a failure of the Union. There is a lesson to learn from it: to deeply reform the Union. To make it into a real Union, a Union without opt-in, without opt-outs, without rebates, without exceptions. Only then we can defend our interests and defend our values. pic.twitter.com/asW7C5YK7A — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 29, 2020

A dodal: „Je naší zodpovědností zajistit, aby Unie, do které se Britové vrátí, bula jiná Unie. Taková Unie, která přesvědčí Brity, i skeptiky, že jejich budoucnost je naše budoucnost a že tato budoucnost je v Evropě.“

V Čechách hlasování komentoval ekonom Vladimír Pikora: „Británie opouští EU. Čtu, jak je to všem líto. Mně je to také líto. Moc líto. Miluji Británii. EU přichází o to nejlepší, co měla: nejlepší univerzity i kolébku průmyslové revoluce. Naivně jsem čekal, že to má vše ale smysl a že se někdo v Bruselu chytne za nos a pochopí, proč tolik lidí hlasovalo pro odchod, aby je další už nemuseli následovat. Oni ale nic nepochopili. Eurokrati si z toho nevzali lekci, aby se vrátili k základům Unie. Oni si z toho vzali lekci, že musí přitvrdit a více unifikovat a podobně, jako dříve usilovali soudruzi o sovětského člověka, budou dnes usilovat o ‚unifikovaného evropského člověka‘. Je mi to moc líto. Nechci víc pravidel a unifikace, ale víc svobody.“

