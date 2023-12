Španělsko ve středu potvrdilo plány na uzavření tamních jaderných elektráren do roku 2035, když představilo energetická opatření včetně prodloužených lhůt pro projekty obnovitelných zdrojů a revidované akce pro obnovitelné zdroje.

Pět existujících jaderných elektráren v současné době pokrývá pětinu potřeby elektřiny ve Španělsku. Předběžná dohoda vlády s provozovateli elektráren o ukončení jejich provozu byla sjednána již v roce 2019, informoval server oEnergetice.cz.

Nakládání s radioaktivním odpadem a demontáž elektráren, jejichž odstavení začne v roce 2027, bude stát přibližně 20,2 miliardy eur a bude hrazeno z fondu podporovaného provozovateli elektráren, uvedla tamní vláda.

Ekonom Daniel Lacall sdělil, že zpráva o vyřazování jaderných elektráren v roce 2027, je lépe pochopitelná spolu se skutečností, že do Španělska proudí značné objemy LNG z Ruska: „Španělská směšná ‚zelená‘ energetická politika... Španělsko v roce 2023 šestinásobně zvýšilo nákup ruského zkapalněného zemního plynu,“ uvedl ekonom na sociální síti X.

