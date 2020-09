Jako když jsme vyháněli Rusy. Takový krizový štáb potřebujeme, řekl Kocáb Soukupovi

reklama

Pořad začal definicí současné situace. Kocáb mínil, že se rozevírají nůžky mezi dobrým nebo špatným záměrem na jedné straně a neschopností na druhé. „Já vidím, že jsme promeškali mnoho věcí, které jsme mohli lehce udělat v tom období mezi první a druhou vlnou a my jsme je prostě neudělali," řekl. A jako příklad dal, že se v Česku nevyrábějí masově respirátory FP3. „Proč se neválí v takovýchto hromadách v našich obchodech a proč na základě důrazného doporučení si občané nevezmou svou bezpečnost do vlastních rukou?" ptal se. A přidal ještě jednu myšlenku, totiž že Andrej Babiš jarní úspěchy vztáhl na sebe, ale ve skutečnosti se jednalo o práci a sebeochranu občanů. „Oni se chránili, oni začali šít roušky. Nyní občané už nechtějí, už toho měli jakoby dost, možná se ten názor zase změní, a najednou vidíme, že vláda se svými opatřeními nic nezmůže." Odpovědnost je tedy dle Kocába opět na občanech.

Kupka vyzval, abychom se podívali do Německa, kde epidemie neplní první stránky novin a nepanuje mediální hysterie. „Lidé k tomu prostě přistupují tak, že je to něco, s čím se musí vypořádat.“ Soukup ovšem namítl, že Němci mají stejná čísla jako my, ale jsou osmkrát větší. Kupka dořekl, že právě o to jde, že pokud podlehneme hysterii nebo vzteku, tak nic nezmůžeme.

Foldyna mínil, že v tématu je příliš politiky, zvláště kvůli tomu, že se blíží krajské volby. Soukup se dotázal, zda politici, co se týče krize, mluví pravdu a poslanec SPD řekl, že nemluví právě proto, protože situace je zpolitizovaná. „Není to upřímné. Kdyby to bylo upřímné, tak prostě musíme jasně ukázat, že jsme schopni ten problém řešit, že máme své vastní kapacity, že je budeme podporovat a že budeme zavádět plošná opatření v epicentrech té nákazy, ale ne takto obecně.“

Kocáb řekl, že od Andreje Babiše se už pravda očekávat nedá, protože pořád mění názory a výstupy. „Neříkám, že úmyslně lže, ale je tam určitý typ zmatku,“ dodal. „Je potřeba nahradit názor jedince kolektivním názorem Ústředního krizového štábu podle zákona, který bude samozřejmě obsazen reprezentativním způsobem. A tomu by ten národ mohl opět uvěřit,“ navrhoval. Podle něho ani Babiš ani Jan Hamáček autoritu nemají. Ovšem Kupka namítl, že pak nemá s čím pracovat, protože dle krizového zákona štáb vede ministr vnitra. „Říkáte-li, že červený svetr tu autoritu nemá a nemá ji ani Andrej Babiš, ale my tady nikoho jiného nevykouzlíme,“ podotkl.

„Já si tedy myslím, jestli skutečně ta exponenciála naroste a ty matematické výpočty jsou nemilosrdné, tak to tu vládu musí smést spolu s tou politickou reprezentací, která je za to odpovědná. Pokud ta exponenciála skutečně bude,“ řekl moderátor.

Foldyna mínil, že krizový štáb není třeba, protože nejsme v krizi. „Ale vláda by měla tlumočit stanoviska validních orgánů a lidí, kteří tomu rozumí, nikoliv politické proklamace,“ kritizoval Babišovo vyjadřování Foldyna.

Kocáb pak reagoval na Kupku a ptal se, zda si myslí, že současná vláda řešení situace zvládne. Dle jeho názoru ne, už předvedla příliš zmatků. „Já mohu říct jedinou věc, co bych udělal, kdybych byl premiérem já. Já bych okamžitě zřídil krizový štáb nebo nějaký jiný bod, zkrátka kolektivní řízení problému koronavirus, v řádu hodin, třeba dneska odpoledne. A teď to bude vypadat, že se sám chlubím, ale takhle jsme dělali odsun sovětské armády, že jsme okamžitě začali jednat a zabezpečovali jsme se před riziky, o kterých jsme něvěděli, jestli přijdou. Vy jako politik se musíte zabezpečovat i proti možná nereálnému riziku. A jestli je tu riziko, že by to opravdu bouchlo, tak já chci v televizi, v novinách, ve vašem pořadu slyšet, co mám dělat, ale ne od Babiše, od Hamáčka, ale od kolektivního orgánu, který se zabývá pouze tou věcí. A to není vláda,“ pravil hudebník a bývalý ministr. Kupka na to ovšem namítl, že kolektivní orgán má svou hlavu a že není třeba znovu objevovat Ameriku.

Debatu sledoval také člen RRTV Vadim Petrov, který stručně shrnul názory zúčastněných, tedy že dle Soukupa koronavirus smete vládu, dle Kocába je potřeba „tak nějak sametově“ sestavit široký kolektivní orgán, podle Foldyny není krize, ale Babiš to dělá špatně a Kupka je konstruktivní a říká, vždyť víme, jak to dělat, stačí se podívat do Německa...

„Dřív by mě to asi rozčilovalo, souhlasil bych, nesouhlasil... teď se na to dívám jako na divadlo. Performance. Každý hraje nějakou roli. Přetahovaná o voliče. Mámo, má pravdu. Dobře to řekl. Politika je business. Jsem nezúčastněný divák. Zcizujicí efekt. Nemám pocit, že se mě to týká,“ popsal svůj pocit z debaty tří politiků a Jaromíra Soukupa.

„Kupka mi normálně vadí, teď se mi líbí nejvíc. S tím Německem sice nevypadá jako přesvědčený Čech, ale měl dopředu jasno, jak to chce hrát. Dobrý. Koronáč je vděčný téma,“ poznamenal ještě.

