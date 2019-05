Jakub Janda ke konvoji: Selhali jsme! Armáda USA musí projet. Až bude válka na východě, nelze čekat na noc

„Můžeme si nadávat, že na rozdíl od našich sousedů jsme za patnáct nedokázali za unijní peníze postavit slušnou dálniční síť. Jenže ona to je fakt vážná věc, která má vojensko-strategické důsledky. Řadu let nám to spojenci říkali tiše a privátně, v posledních letech to už říkají nahlas, protože jsme neochotní s tím cokoliv pořádného dělat. Podívejte se na mapu. V případě téměř jakékoliv krize nebo války na východním křídle Aliance se síly NATO budou přesouvat přes naše území, aby pomohly napadenému spojenci,“ zmínil Janda s tím, že i proto se testuje, jak zvládneme přesun spojenecké techniky v libovolný čas.

„Nejen v noci, kdy je to jednoduché, ale během krize či války nebudeme čekat na noc, že. Proto spolu se spojenci zkoušíme, jak zvládneme přesun relativně malého množství lehčí techniky. Jak jsou na tom například naše silnice a dálnice, protože ne všechno se bude dát převážet vlaky, když to bude potřeba. Včerejšek jen ukázal, jak špatně na tom jako stát jsme v rámci našich spojeneckých závazků,“ dodal Janda.

„Když už nejsme přes deset let schopni plnit své závazky sotva ani ne z poloviny, tak bychom aspoň mohli být schopni nebýt brzdou či překážkou, když naši spojenci budou potřebovat urgentní pomoc a bude se jim spěchat s vojenskou podporou. Jenže našim politikům je to už dlouho opravdu jedno, takže nezvládáme do své vlastní armády investovat více než lehce přes polovinu našeho vlastního závazku, ale za ministry dopravy si vybíráme lemply. Výsledek je takový, jako mít dlouhodobě rozkopanou ulici před barákem, když vám mají přijet hasiči zachránit hořící pokoj vašeho souseda,“ sdělil Janda se slovy, že bychom se měli probudit a začít se chovat jako skutečně zodpovědný spojenec. „Naši vojáci na misích statečně slouží, ale naši politici tuhle situaci pořád vážně neberou. Když nebereme vážně naše vlastní problémy, tak nás naši přátelé nemůžou brát vážně jako spolehlivého spojence,“ uzavřel. Dopravu na dálnici D1 ve směru na Brno brzdily konvoje amerických vojáků, kteří projíždějí Českem na cvičení do Rumunska a Maďarska, včera od rána. Cesta z Prahy do Brna se protáhla i o několik hodin. Premiér Andrej Babiš dopoledne v rozhovoru na serveru Blesk.cz označil situaci za krizovou. Pět konvojů tak muselo být do večera z dálnice staženo. Situace na nejfrekventovanější české dálnici se uklidnila až odpoledne. Kolony na dálnici Ráno se kolony vytvořily před dvěma zúženími. Před Humpolcem na 90. kilometru se řidiči mohli zdržet až hodinu a půl, u Zruče nad Sázavou na 56. kilometru do 60 minut. Kolem 10:00 byly na čtyřech místech, mezi kilometry 84 a 85, 98 a 100, 112 a 115 a 140 a 141. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla byl příčinou vždy dojezd kolon americké armády do omezení na dálnici. Provoz na dálnici rovněž zbrzdily porouchaný kamion na 88. kilometru a havarijní opravy vozovky u Jihlavy, kvůli kterým byl provoz sveden do jednoho pruhu. Průjezd amerických vojáků zdržel i dopravu na dálnici D2 za Brnem. Ve směru na Bratislavu se v zúžení na 34. kilometru srazilo vozidlo z konvoje s nákladním autem. ŘSD proto zrušilo údržbu a nehavarijní opravy, v pohotovosti byly odtahové služby a byla posílena směna na informační lince. Babiš o situaci jednal s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany. „Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion,“ uvedl premiér. Pět konvojů proto bylo až do večera staženo mimo dálnici. Jeden zůstal ve Staré Boleslavi, dva v Bernarticích na Benešovsku a dva v Podivíně na Břeclavsku. Po 20:00 se znovu rozjela jedna skupina z Bernartic a jedna z Podivína. Další vyjedou podle podmínek na cestách. Všechny ale včera Česko opustit nestihly. Fotogalerie: - Velký úlet Kolem 15:00 byla ve směru na Brno u Humpolce už jen zhruba tříkilometrová jedoucí kolona. Zdržení bylo podle Rýdla maximálně 15 minut. Problémy ještě přetrvávaly u Brna ve směru na Prahu mezi 190. a 194. kilometrem a se zdržením museli řidiči počítat i mezi 6. a 11. kilometrem D2 ve směru na Slovensko. První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku včera odpoledne. Nakonec poslední z nich přejel hranici se Slovenskem dnes kolem 5:30. Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně. Psali jsme: Kovářová (STAN): Čekají snad, že v české verzi bude napsáno, že není třeba nic vracet? Akcionáři zvýší pardubickému letišti základní kapitál Fiala (ODS): Platí, co jsme slíbili, až budeme ve vládě, EET zrušíme Věznicím by mohly odlehčit peněžité tresty či náramky

autor: vef