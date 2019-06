Jaký holokaust, Foldyno? Nora Fridrichová je v ráži

05.06.2019 13:45

Nora Fridrichová vrací úder. Poté, co její slova o letenkách pro lidi nad 40 let zkritizoval poslanec Jaroslav Foldyna, a Václav Klaus mladší dokonce podal žádost o přezkum do RRTV, se znovu ozvala na Twitteru. Foldynovi doporučuje jíst více masa. A ironizuje, že kdyby si dala kebab, tak z toho její kritici udělají podporu Islámského státu.