Jan Hrušínský: Jeden a půl milionu platím, i když nehraju! Otec by byl zděšen

Ze současné situace, kdy jsou kvůli vládním nařízením divadla zavřená, by Rudolf Hrušínský byl podle svého syna zděšený. „On sám něco podobného na vlastní kůži zažil jen za protektorátu, kdy divadla nesměla hrát," pravil principál Divadla Na Jezerce.

Doplnil, že opatření v současné situaci chápe, ale ptal se po důvodu, proč k ní došlo. „Kdo nás do té situace přivedl? Já si pamatuji, jak v loňském roce v létě jsme byli s rodinou v Českém Krumlově, a tam se nedalo projít jedinou ulicí, aniž byste byla 10 centimetrů od obličejů čínských turistů, kteří se chovali velmi agresivně, křičeli, neuhli vám, neustoupili. Bez kontroly sem proudily statisíce Číňanů ještě začátkem března tohoto roku,“ prohlásil herec.

„Někdo to sem asi přitáhl, zrovna tak jako do okolních států Evropy a Ameriky, do Ruska, všude. Všude po světě se to rozneslo z toho Wuhanu,“ obvinil Hrušínský Číňany. Moderátorka mínila, že to se bude ještě dlouho zjišťovat, ovšem podle Hrušínského bude ustanovena komise, která k ničemu nedojde.

Budoucnost vidí optimisticky, i pro své, momentálně zavřené divadlo. I kvůli krajským volbám a jejich výsledkům. „Pevně doufám, že lidé, kteří volí pana Babiše, volí komunisty, Tomia Okamura a tyhle lidi, pana Zemana volí, tak že ti lidé konečně pochopí, co s nimi ti vládci provádějí. Mně přijde úplně absurdní, že my se tady smíme scházet maximálně v šesti lidech a na Hradě bude v době tohoto zákazu mejdan, kam pan Prymula, který tohle všechno zakazuje, si půjde pro medaili,“ odsoudil plánované oslavy výročí založení republiky. „Jestliže chtějí, abychom my něco dodržovali, a sami takhle okázale nedodržují nic, tak já doufám, že to pochopí i ti lidé, kteří je volí, a že už je příští rok volit nebudou,“ řekl ještě.

Pokud jde o finanční situaci jeho divadla, Hrušínský uvedl, že část mezd byla uhrazena tzv. kurzarbeitem, dostali mírnou úlevu v nájmu a byla jim odpuštěna část pojistného. Nicméně „opravdová pomoc“ od ministerstva kultury nepřišla. Hrušínský vysvětlil, že na jaře jim bylo zakázáno víc než sto představení. „Což je mnoho milionů příjmů, které nám chybí, které teď chybí. A za ty tři týdny je to dalších 25 představení. A jedno to představení je kolem 100 000 korun, to jsou veliké částky. A platíme měsíčně 1,5 milionu, když se nehraje. Když se hraje, tak platíme přes dva miliony měsíční výdaje. A ty platby běžely dál,“ posteskl si Hrušínský a dodal, že Lubomír Zaorálek rozdělil 1,2 miliardy příspěvkovým organizacím, ale soukromým divadlům nedal ani korunu.

Na závěr připomenul Hrušínský i krátkou účast svého otce v politice. Jak je známo, Rudolf Hrušínský kandidoval za Občanské fórum, dle jeho syna dostal 170 až 180 tisíc preferenčních hlasů a s tímto výsledkem si nedovolil funkci odmítnout. „Protože to byl poctivej chlap, tak tam ty dva roky poctivě chodil a protrpěl si tam všechny pomlčkové války a války proti znaku České republiky, tedy tehdy Československa, které tam přinesl Václav Havel, představil tam několik variant a tehdy to federální shromáždění smetlo ze stolu. Začaly tam první potíže, dneska už víme proč a kam to všechno vedlo,“ prozradil. Jeho samotného politika prý neláká. Sice ho zajímá a baví, dávání si souvislostí dohromady přirovnal k šachové hře, ale divadlo ho zajímá více.

