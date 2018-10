Jan Kraus promluvil o volbách. Sázkaři prý mají v ruce trumf

V pátek a v sobotu si Češi zvolí své zastupitele, členy obecních a městských rad, i starosty a primátory. Sčítání hlasů může trvat poměrně dlouho. Voliči tentokrát mohou vybírat napříč politickými stranami, takže než volební komisaři sečtou všechny křížky na někdy opravdu velkých volebních lístcích, které občas připomínají spíše plachtu zaoceánské lodi, zabere to nějaký čas.

„V Praze je pro majitele menších bytů skoro nemožný typ volby realizovat doma," konstatoval Kraus v úvodu pořadu Show Jana Krause na televizi Prima. S plachtou je prý lepší jít do volební místnosti, tam křížkovat a vyřknout nad politiky ortel.

O chvíli později vytáhl z rukávu trik, jak trefit vítěze voleb a jak z toho i něco málo „vytřískat".

Kraus prý příliš nedá na sociologové průzkumy. Víc věří sázkařům. U těch se prý naučil, že když je vám nějaký politik protivný a nechcete, aby vyhrál, stojí za to na něj vsadit. „Protože když on vyhraje, i když proti vaší vůli, dostanete odškodnění," popsal jednoduchý mechanismus bavič. „Je to jedna z mála cest, jak si z těch voleb udělat aspoň trošku zábavu. Že nás přijdou draho tak jako tak, na to už jsme zvyklí," konstatoval s úsměvem.

