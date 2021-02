Jan Kraus si zchladil žáhu. Dost zlý příběh

V úvodním segmentu své show na TV Prima se Jan Kraus opět věnoval hodně řešenému lyžování. A komunistům, kteří se zasazují o to, aby se vleky a lanovky opět rozjely. „Když je lidi volej, tak ať je volej, já s nima lyžoval 35 let, mě to stačilo,“ řekl. A pak komunistům omlátil o hlavu vynikajícího lyžaře, kterého zavřeli po únoru, ale on jim utekl. „Na to se mělo myslet víc, soudruzi, než na skiareály,“ vzkázal KSČM.

Již v minulém dílu Show Jana Krause se moderátor trefoval do lyžování a do toho, jakou mají skiareály a požadavky na jejich otevření mediální pozornost. Usuzoval z toho, že Česko musí být nějaká alpská velmoc a posteskl si, že skiareály jsou v hledáčku kamer, zatímco divadla stojí už hodně dlouho, a to nikoho nezajímá. Konstatoval, že zatímco u lyžování mohou lidé předstírat, že jedou na služební cestu, služební cesta do divadla by asi neprošla.

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 568 lidí

Dodal, že by „soudruhům“ rád připomenul jednoho vynikajícího lyžaře Cyrila Musila. Musil pocházel z Nového Města na Moravě, byl šestinásobným mistrem ČSR a šestinásobným mistrem Polska v běhu na lyžích, na olympiádě v roce 1936 se umístil v běhu na 50 km na 9. místě. A byl také hrdinou československého odboje v době protektorátu, ukrýval ve svém penzionu odbojáře i parašutisty. „Byl nesmírně odvážnej, měl takový penzionek a byl vynikající lyžař,“ ocenil Musila moderátor.

„Tyhlety fandové na lyžování, komunistický, ho v roce 1949 zatkli, odsoudili myslím na 20 let, ale on, protože to byl hrdina, tak utekl z věznice, z Ilavy, odešel do Kanady a tam trénoval dokonce lyžařskou reprezentaci. A zachránil si život, protože jinak by dožil v té věznici. Takže nejde o skiareály, ale o skilidi. Pan Cyril Musil je vzorem toho, že na to se mělo myslet víc, soudruzi, než na skiareály,“ vzkázal komunistům. Dodejme, že Musil provozoval penzion a obchod s lyžemi a výstrojí i v Kanadě. „Konec Musilova života se zatím badatelům nepodařilo úplně rozklíčovat. Byl nalezen mrtvý 22. dubna 1977 ve vypůjčené chatě. Zůstal s ním jen pes Napoleon. Úředně byla smrt stanovena na 17. dubna,“ zjistil o hrdinovi odboje Jiří Bárta z iDnesu.

