Jan Zahradil jako „čínský agent“ opět neodhalen. Dialog s novinářem okamžitě zveřejnil

Bývalý europoslanec Jan Zahradil, dlouholetý a dnes již bývalý člen ODS a nyní expert na asijsko-pacifické studie na univerzitě CEVRO, zveřejnil na sociální síti X komunikaci s novinářem Lukášem Valáškem ze Seznam Zprávy. Valášek se dotázal na Zahradilovy kontakty s pražským zpravodajem čínského deníku Guangming Daily Yang Yiminem, který byl údajně zadržen a obviněn ze špionáže. Zahradil tuto interakci označil za další pokus vyrobit z něj „čínského agenta“ a sdílel screenshoty zpráv k volnému využití.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Expert strany Motoristé sobě na zahraniční politiku opakovaně čelí kritice kvůli čínským vazbám z minulosti. Veškerá nařčení však odmítá jako politicky motivovaná. Komunikace s novinářem, kterou Zahradil bez prodlení zveřejnil, začíná zdvořilým pozdravem od Valáška: „Hezký den, vážený pane Zahradile, jaké prosím máte kontakty s pražským zpravodajem listu Guangming Daily Yang Yiminem? Víte o tom, že byl zadržen a obviněn ze špionáže? Poskytoval jste mu nějaké informace? Díky!“
Zahradil na tyto otázky odpověděl: „Dobrý den, toto jméno je mi známé, kontaktoval mě v roce 2024 jako akreditovaný zpravodaj v ČR. Poskytl jsem tomuto novináři na jeho žádost v roce 2024 rozhovor, který byl publikován a je veřejně dostupný. V roce 2025 pak, opět na jeho žádost, krátký komentář k mezinárodní situaci, který byl též publikován a je dostupný. Loni cca v létě jsem byl neformálně jistými institucemi upozorněn, že jde o rizikovou osobu, od té doby jsem se s ním nesetkal a kontakt jsem přerušil. Žádné ‚informace‘, vyjma svých osobních názorů, jsem mu nepředával. O tom, že je zadržen, nevím,“ napsal Zahradil.
V následném komentáři dodal: „Myslím, že opakovaný pokus vyrobit ze mne ‚čínského agenta‘ se ani tentokrát nezdaří.“
Zahradilův post rychle získal pozornost na síti X, kde si ho zobrazily dvě tisícovky uživatelů. „Kdy se pan Valášek zeptá Jana Lipavského, proč bylo placeno z rozpočtu ‚vyvážení dobra‘ do zahraničí? Určitě by mu dokázal položit i doplňující kritické otázky,“ reagoval jeden z nich.
„To nám odlehlo, pane Honzo. Už jsme si mysleli, že jste bezpečnostní hrozba pro ČR,“ přidal se v ironickém duchu Dalibor Beneš.
Chovejme se pragmaticky
Yang Yimin, zmíněný jako pražský korespondent Guangming Daily, jednoho z hlavních čínských státních deníků pod kontrolou Komunistické strany Číny, byl podle portálu Seznam Zprávy zadržen českou policií a obviněn ze špionáže. Médium Guangming Daily je známé svou rolí v propagaci oficiálních postojů Pekingu a jeho zahraniční zpravodajové často fungují v diplomatickém prostředí.
Jan Zahradil má za sebou dlouhou historii angažmá v evropsko-čínských vztazích, což mu přineslo jak uznání, tak kritiku. Jako europoslanec od roku 2004 do 2024 byl předsedou Skupiny přátelství mezi EU a Čínou (EU-China Friendship Group) v Evropském parlamentu, kde nahradil britského poslance Nirj Deva.
Tato skupina organizovala pracovní cesty a setkání, včetně těch s čínskými oficiálními představiteli, a Zahradil se vyslovoval pozitivně o čínském projektu Nové hedvábné stezky. V roce 2017 dokonce poslal blahopřání prezidentu Si Ťin-pchingovi k jeho zvolení generálním tajemníkem Komunistické strany Číny.
Jeho role v této skupině vedla k obviněním, že slouží jako nástroj čínského vlivu v EU, přičemž kritikové poukazovali na generálního tajemníka skupiny Gai Lina, který pomáhal s organizací cest.
V roce 2020 čelil Zahradil silné kritice kvůli svým vazbám na Čínu. Média opakovaně uváděla, že jeho aktivity nedělají dobré jméno Česku v Evropě. Kolegové z ODS a jiných stran reagovali na jeho údajně pročínské postoje s obavami, že podkopávají evropskou jednotu vůči Pekingu. V roce 2021 byl dokonce vyšetřován Evropským parlamentem za nedeklarování finanční podpory od čínské mise při EU, jak informoval portál POLITICO.
Zahradil obvinění odmítl a prohlásil, že se z něj snaží udělat „čínského agenta“ prostřednictvím úniků do médií, podobně jako v případu německého diplomata Gerharda Sabathila, jehož obvinění se později ukázala jako nepodložená. Zahradil uvedl, že jde o koordinovanou kampaň, která má poškodit jeho reputaci a evropsko-čínské obchodní jednání.
Nejnovější událost se odehrává v kontextu rostoucího napětí mezi Západem a Čínou. Evropa zesiluje dohled nad čínskými investicemi a diplomatickými aktivitami. V České republice se vliv Číny v poslední době snížil.
Přesto zůstávají obavy z infrastruktury závislé na čínské technologii, což může představovat riziko kybernetických hrozeb. Zahradil sám v nedávném rozhovoru volal po realistické diplomacii zaměřené na národní zájmy místo „havlismu“ a „kvazinávštěv“ Tchaj-wanu. Česko by podle něj mělo skončit s „hodnotovou politikou“ a soustředit se na ekonomické výhody. „Malá exportní země jako ČR se musí chovat pragmaticky: komunikovat se všemi, i s těmi, kteří se nám nelíbí, nesnažit se je poučovat,“ řekl Zahradil.
