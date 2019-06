Jaromír Jágr promluvil o „chvilkařích“. Za rámeček si jeho slova nedají

Asi nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr se nebojí nahlas říkat to, co si myslí. Před pár týdny odmítl názory lidí, kteří si mysleli, že neměl letět s prezidentem Milošem Zemanem do Číny. Teď se vyjádřil k demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek.

Jaromír Jágr se objevil na oslavě 80. narozenin Karla Gotta. Na oslavě narozenin pěveckého velikána. Milionu chvilek sdělil, že různost politických názorů nemá být na prvním místě. Na prvním místě má být podle jeho názoru respekt k lidství.

Ačkoli se prý nechce vyjadřovat k politice, tak má Jágr za to, že v české společnosti schází respekt jednoho ke druhému.

„Vadí mi, že tady nikdo nikoho nerespektuje, to zažívám na vlastní kůži,“ poznamenal snad s odkazem na kritiku, kterou si vyslechl právě kvůli cestě do komunistické Číny, kde hrál roli ambasadora českého hokeje.

„Není ani tak důležité, kdo vládne, ale že tu chybí lidskost. To, že někdo má jiný názor než ty, neznamená, že je špatný člověk, nebo že s ním v životě nebudeš mluvit. Měli bychom být v první řadě lidi. To je jediný, co já bysem chtěl fakt sdělit. Mně přijde, že se jeden ke druhému chováme fakt špatně,“ zdůraznil Jágr.

„Připadá mi, že se jeden k druhému chováme fakt špatně. Ale možná je to jenom můj názor. A díky tomu, že jsem tady v ČR delší dobu, tak si toho všímám víc a víc a víc. My bysme měli v první řadě reprezentovat nás lidi. A pak až to ostatní,“ zopakoval slavný hokejista.

