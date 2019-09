Jaroslav Foldyna je předvolán na předsednictvo ČSSD. Bude se vylučovat?

„Budu říkat dál, co říkám, protože si myslím, že třicet let v sociální demokracii mi na to dává právo. Já jsem stranu nepřivedl ke třem procentům. Zůstal jsem mezi lidmi, kteří chodí do práce. A kolegové, kteří nevědí, kudy se leze do fabriky, mluví o obyčejných lidech a jedou se jednou vyspat do nějakého sídliště nebo mluví o zahraniční politice a v zásadě jsou to stále asistenti bývalých poslanců, před těmi nemám důvod se obhajovat,“ prohlásil v pátek dopoledne poslanec ČSSD v narážce na místopředsedkyni strany, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zahraničí, rovněž místopředsedu, Tomáše Petříčka, uvedl server iDNES.cz.

Foldyna vůči svým stranickým kolegům nešetří kritikou. Vnímá je jako „neomarxistickou pakáž“, s níž se názorově rozchází tolik, že už ho prý nic moc z jejich strany nepřekvapí, ani případný pokus o jeho vyloučení. Jako poslanec prý klade důraz na tradiční rodinu a své poctivě pracující spoluobčany. Starosti mu prý dělá vymírání Evropy.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Blíže má k Trikolóře Václava Klause, případně prý i hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Naproti tomu v ČSSD nevidí osobnosti, které by partaj vyvedly ze současných problémů.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomáš Petříček se k Foldynovým výrokům nechtěl vyjadřovat.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Doutnalo to a už to bouchlo. Horké téma Kosovo: Hází se to na Havla, ale udělal to Zeman! A Schwarzenberg? Stydím se za to jako občan... Zeman mluvil zbytečně, vzkazuje Babiš. Žádná abolice prý nebude potřeba Foldyna oficiálně navrhl přejmenovat sněmovnu na Kliniku. Důvodem byla šaškárna Pirátů s duhovou vlajkou Kosovo: Do Foldyny ryl redaktor. Nerozuměl si ani s mladým Pirátem, padla silná slova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp