Jasná čísla. Stačilo ve Sněmovně! SOCDEM krouží kolem. Spojení brání zásadní věc

„Na ničem nevázneme. Jsme sociální demokraté. Bylo pro nás důležité projednat program do posledního detailu. Považujeme za nutné, aby tyto volby nebyly o propadlých hlasech. V roce 2021 jich propadl milion. Tato vláda je katastrofální. Lidé nechtějí, aby se to opakovalo,“ sdělila Maláčová k jednání s hnutím Stačilo!.

Toto vyjádření přichází v kontextu nejnovějšího volebního průzkumu, který ukazuje trvající výrazné vedení hnutí ANO, následované koalicí Spolu, SPD a Piráty. Hnutí Stačilo! se v průzkumech pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny, zatímco SOCDEM zůstává pod touto hranicí.



Maláčová také zdůraznila, že sociální demokracie přivedla Česko do EU a do NATO, a přestože je kritická k současným problémům EU, považuje zpochybňování členství v těchto organizacích za špatné. „Budeme se snažit, abychom se programově našli. My, sociální demokraté, jsme Českou republiku do EU a NATO přivedli. Dnes má Evropská unie spoustu problémů. Jsem velmi kritická. EU se vzdálila od původně deklarovaného poslání, tj. šíření míru a prosperity na kontinentu. Zpochybňování EU a NATO je ale špatné,“ prohlásila Maláčová.

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná nedávno potvrdila, že hnutí Stačilo! se hodlá zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a že ona sama bude lídryní kandidátky.

Levicové subjekty se snaží najít společnou platformu, která by jim umožnila sjednotit voliče a předejít propadu hlasů, který v roce 2021 výrazně oslabil levici v Poslanecké sněmovně. Zatím však není jasné, zda se podaří vytvořit skutečně funkční spojenectví.

O spolupráci s jinými politickými subjekty mluvila v Partii také Pavla Pivoňka Vaňková z hnutí STAN. Zdůraznila, že koalice s hnutím ANO je vyloučena. „My s ANO rozhodně nebudeme ve vládě. Nepůjdeme do ní s někým, kdo tři roky kritizuje, co děláme. ANO je populistické. My jsme racionální,“ řekla Pivoňka Vaňková a dodala, že ji „děsí rostoucí preference ANO“.