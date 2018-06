Jasný vzkaz Babišovi i na Hrad. Hamáček usedl před kamery a řekl, jak to bude s Miroslavem Pochem

V dobách Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka byly televizní debaty předsedů dvou nejsilnějších vládní stran ČSSD a ODS plné ohnivých slov. Jak je tomu dnes? Na tuto otázku v nedělní Partii televize Prima odpověděli předseda ČSSD Jan Hamáček a předseda ODS Petr Fiala. Jan Hamáček se pochlubil, že si česká sociální demokracie dovolila něco, co si dříve nedovolila ani německá sociální demokracie. Petr Fiala si rýpl do exprezidenta Václava Klause. Prý už je trochu odtržen od politické reality.

Hamáček hned v úvodu pořadu svou stranu pochválil za vnitrostranické referendum. „Já jsem spokojen s tím, co udělala sociální demokracie. My jsme udělali všechno proto, abychom přispěli ke vzniku stabilní vlády, teď je to na těch dalších aktérech," uvedl Hamáček.

Fiala okamžitě kontroval, že ČSSD není k čemu blahopřát, protože: „Já nazývám celé to jednání velkým manažerským selháním premiéra Andreje Babiše. Je velká chyba, že se Andrej Babiš znovu stal premiérem, aniž by přinesl 101 podpisů poslanců," rozohnil se před kamerami předseda občanských demokratů. Hamáček si okamžitě do ODS rýpl. „ODS a ostatní strany napravo od nás neudělaly vůbec nic," vypálil. ČSSD se prý pokusila najít kompromis a sestavit funkční vládu.

„Buď tu bude vláda, ve které bude ČSSD a budeme tu mít alespoň nějaké pojistky, nebo to bude vláda tolerovaná ANO a SPD, nebo tu bude pokračovat to, co dělá dosavadní vláda Andreje Babiše a co vy asi oprávněně kritizujete,“ pokračoval Hamáček.



Petr Fiala a Jan Hamáček v Partii. (Screen: FTV Prima)

Fiala si to však nenechal líbit. Sociální demokraté podle jeho názoru přistoupili na hry Andreje Babiš, zatímco ODS se těchto her odmítla účastnit. Neviděl nic pozitivního na tom, že by se ODS do jednání o vládě zapojila, jak jí to doporučoval zakladatel strany Václav Klaus starší. „Václav Klaus je trochu už odtržen od té dnešní politické reality a možná ji ani už úplně nesleduje. Hnutí ANO mělo od počátku jiné plány. Hnutí ANO od počátku mělo koalici s SPD a komunisty. Všechno ostatní jsou jenom hry," nešetřil ostrými náboji Fiala.

Pak došlo na europoslance Miroslava Pocheho, který by se v příští vládě mohl stát ministrem zahraničí. Prezident Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček z Hradu však unizono volají: „Nikdy!". Hamáček dal však před kamerami najevo, že si na nominaci Miroslava Pocheho na MZV trvá. Předseda ČSSD věří, že se Zeman s Pochem sejde a že si spolu všechno vyjasní. Vůbec totiž není pravda, že by byl Poche nepřítelem Izraele, jak naznačuje hradní mluvčí Ovčáček a na základě jednoho článku z roku 2015 také nelze říci, že by byl stávající europoslanec vítačem, což tvrdí Miloš Zeman.

„Já bych pochopil výhrady vůči Miroslavu Pochemu, kdyby měl gumový člun a vozil migranty do Evropy, ale na základě jednoho článku z roku 2015 k tomu nevidím důvod," zdůraznil Hamáček.

Na dálku odpověděl také na Ovčáčkův komentář k referendu, že členové ČSSD o vstupu do vlády s Andrejem Babišem (ANO) rozhodli s vědomím toho, že prezident nejmenuje Pocheho ministrem zahraničí. Hamáček tutéž situaci interpretoval zcela opačně. Šéf strany zdůraznil, že vedení sociální demokracie představilo své kandidáty do vlády ještě před tím, než bylo vyhlášeno samotné referendum, takže členové strany věděli, kdo je nominován. Hamáček si v této souvislosti pochvaloval, že představení vládních kandidátů ještě před samotným referendem bylo odvážným krokem, k němuž se před několika měsíci neodhodlala německá sociální demokracie (SPD). SPD také vyhlásila referendum o vstupu do vlády, ale bez jmen kandidátů na ministry.

Poche je podle Hamáčka jednoznačně dobrým kandidátem na ministra zahraničí. „On má vystudováno, on ovládá jazyky a on už na tom resortu pracoval, takže on to zvládne," zdůrazňoval šéf ČSSD. „Divím se KSČM, že velmi rychle zapomněla na své výhrady vůči minstrovi zdravotnictví (Adamu Vojtěchovi za ANO), který chce znovu zavádět poplatky ve zdravotnictví a vadí jí náš kandidát," pokračoval v kanonádě.

„Sociální demokracie už nemá kam ustupovat. My jsme dali včas vědět, kdo jsou naši nominanti. Za tu dobu, co to referendum probíhalo, proti nim nepadaly žádné zásadní výhrady, spíše padaly na vrub jiných kandidátů a najednou se tu ty výhrady objevují," kroutil hlavou Hamáček nespokojeně.

Pokud by se však tento spor nepodařilo z pohledu ČSSD uspokojivě vyřešit, pak i Hamáček připustil, že by koaliční spolupráce s ANO mohla skončit dřív, než vlastně pořádně začala. „Pokud bychom ty principy porušili ještě předtím, než začneme spolupracovat, tak je to problém," prohlásil.

Když se ke slovu opět dostal Petr Fiala, podivoval se nad tím, že vlastně doteď není jasné, kdo zasedne ve vládě za hnutí ANO. Jedna věc však jasná je. „Bude to polokomunistická vláda, bez komunistů se to neobejde,“ připomněl všem šéf ODS, že bez komunistů nebudou mít Babiš a Hamáček většinu ve sněmovně.



Screen: FTV Prima

Poté se debata znovu stočila na uprchlickou krizi. Podle Hamáčka je naprosto nezbytné řešit migrační krizi mimo hranice EU a vracet migranty do Afriky. V této souvislosti se sluší připomenout, že Jan Hamáček by se měl stát příštím českým ministrem vnitra. Před kamerami zdůraznil, že kvóty pro uprchlíky, o nichž se často mluvilo v Bruselu, v žádném případě nejsou řešením. V tomto se předsedové ČSSD a ODS shodovali. „My nemůžeme dovolit, aby ti lidé, kteří jsou dnes v Turecku, se znovu vrhli na čluny a mířili do Řecka. Pokud budou žádat o azyl, tak ty žádosti musí být zprocesovány mimo hranice EU," uvedl Hamáček.

Předseda Fiala přidal jedno varování. „Ještě se může stát, že Německo přehodnotí svou pozici, že dospěje k tomu, že se nepodařilo najít společnou pozici EU a začne tvrdě hájit své národní zájmy. Jen upozorňuji, že Česká republika musí postupovat stejně," žádal důrazně Fiala. Než se rozloučil s diváky, posteskl si ještě, že premiér Andrej Babiš sliboval, že bude v EU vystupovat razantně, ale podle Fialy se v praxi zatím nic nezměnilo. „Ono taky premiéra bez důvěry nikdo nebere vážně," podotkl Fiala.

