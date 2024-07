Jde o peníze. Proto Harrisová půjde proti Trumpovi

Každá větší volební kampaň vyžaduje značné finanční prostředky. Zejména pokud jde o amerického prezidenta. Jenže je zde důležitá otázka. Může jiný kandidát využívat prostředky, které získal jiný? Právě o to jde u Joea Bidena, který oznámil, že nebude kandidovat podruhé. Jenže jeho kampaň už vybrala 96 milionů dolarů od různých dárců, alespoň dle informací deníku New York Times.

Joe Biden jako svou nástupkyni zvolil Kamalu Harrisovou. Republikánům je myšlenka, že by měla jen tak „zdědit“ jeho nastřádené úspory proti srsti a nechávají si otevřenou možnost kvůli tomu podat žalobu. Nicméně Dara Lindenbaumová, komisařka ve Federální volební komisi, uvedla, že protože Harrisová je uvedena na registračním formuláři kampaně, tak peníze náleží jí. Lindenbaumová si myslí, že odpověď je jasná a není nutné o ní diskutovat. Jak deník podotýká, do komise byla navržena Demokratickou stranou. „Je to úplně jasné, pokud je Kamala Harrisová demokratickou kandidátkou na prezidenta, může použít veškeré peníze na účtu,“ prohlásila.

V neděli odpoledne se pak prezidentská kampaň „Biden prezidentem“ oficiálně přejmenovala na „Harrisová prezidentkou“.

Nicméně, komisař jmenovaný republikány Sean Cooksey míní, že tu jsou nezodpovězené otázky. Zvláště protože se jedná o bezprecedentní situaci, takže najít odpovědi není snadné.

„Pokud by Harrisová nebyla nominována, situace by se jistě zkomplikovala. Volební výbor Biden–Harrisová by mohl veškeré peníze, které by zbyly na účtu pro primárky, převést na Národní výbor Demokratické strany nebo dokonce na super PAC. Veškeré prostředky na účtu kampaně pro všeobecné volby by však možná musely být dárcům vráceny. A nový kandidát by musel začít znovu s novým účtem kampaně,“ uvádí New York Times.

Ekonom Pavel Šik to považuje za znamení toho, že o kandidátce už je rozhodnuto: „Na sjezdu bude potvrzena Kamala Harrisová. Důvod je zcela pragmatický a odpověď nám dala členka americké Federální volební komise (FEC) Dara Lindenbaumová když uvedla, že Bidenova kampaň v případě Harrisové nemusí vracet darované peníze vzhledem k tomu, že Harrisová již byla uvedená v dokumentaci k registraci kampaně Biden–Harrisová.“

A dodává: „Pro nevěřící, Kamalu už podpořili Hillary Clintonová, Gavin Newsom a megadonor demokratů George Soros. Moc se těším, až svět uslyší její ústní projev, Číňané podle Bloombergu už mají jasno, Trump je příští prezident.“

A zmínil další střípek. „V této souvislosti je ale zajímavý jeden detail. V roce 2020 se objevily spekulace, že hlasovací stroje Dominion byly ohroženy skrze připojení k internetu a republikáni na několika místech reklamovali výpadky. Byl to jeden z důvodů, proč tvrdili, že jim byly ukradeny volby. Američtí úředníci to poté označili za dezinformaci a tvrdili, že tyto stroje jsou bezpečné a že nikdy nejsou připojeny k internetu.

Nyní se ale objevily zprávy, že kvůli výpadku způsobeném updatem od Crowdstrike byly stroje v okrese Maricopa v Arizoně nefunkční při předčasném hlasování v primárkách. Podle volebního oddělení okresu Maricopa byly v pátek vyřazeny z provozu některé volební místnosti ve státě Grand Canyon, kde se předčasně hlasuje od 3. července v primárkách ve volbě senátora do Senátu USA.

Primárek se účastní i bývalá kandidátka na guvernérku republikánka Kari Lakeová, jeden z nejsilnějších amerických hlasů o ukradených volbách v roce 2020. Připomeňme si, že Biden vyhrál v konzervativní Arizoně v roce 2020 o 0,3 % hlasů.“