Jdeme si pro vaše děti, křičeli homosexuálové. Má to dohru

Průvody oslavující LGBTQ+ komunitu slouží zároveň i jako demonstrace za práva neheterosexuálních menšin a ve Spojených státech jich v posledním měsíci, který je zároveň Měsícem hrdosti, bylo nespočet.

Největším z pochodů je ten v New York City, letos se ho 25. června účastnilo 75 tisíc osob s více než dvěma miliony diváků, uvedl deník The New York Times. Podpora veřejnosti této akce se pohybuje mezi 60 a 70 procenty, odpor proti tomuto nárůstu popularity je však zřejmý už od roku 2015, kdy se manželství osob stejného pohlaví stalo v USA celostátně legálním.

Internetem se o víkendu začalo šířit jednadvacetisekundové video z pochodu, na němž tancující účastníci pochodu, někteří mávající vlajkami, skandují slogan: „Jsme tady, jsme queer, nepůjdeme nakupovat.“ Jeden hlas je však o trochu hlasitější a ten zřetelně skanduje: „Jsme tady, jsme queer, jdeme si pro vaše děti.“

Podle NBC News konzervativním odborníkům a aktivistům video potvrdilo jejich obavy a obvinění, která v posledních letech na LGBTQ+ komunity vznášeli, a to že se snaží „převychovávat“ děti.

Republikánská členka kongresu Spojených států amerických Marjorie Taylor Greene se k pochodu vyjádřila skrze twitter a celé LGBTQ+ hnutí obvinila z podpory miliardového průmyslu v lékařství, který mrzačí děti. „Toto hnutí připravuje nezletilé na mastektomii a kastraci a podporuje mnohamiliardový průmysl zneužívání dětí v lékařství,“ napsala s dodatkem: „Nechte děti být dětmi.“

“We’re here we’re queer and we’re coming for your children!”



This movement grooms minors to have mastectomies and castration and fuels a multi billion dollar medical child abuse industry.



Pass the Protect Children’s Innocence Act.



Let kids be kids.



pic.twitter.com/dpgomnLnqI