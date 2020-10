Jdou po mně! Donald Trump promluvil o spiknutí a covidu

Den po debatě se svým protivníkem Joem Bidenem se americký prezident Donald Trump vydal na předvolební setkání do Minnesoty. A nedržel se zkrátka, když šlo o popis debaty. Kromě Bidena prý musel zápasit i s moderátorem, aby „ospalý Joe“ odpovídal na jeho otázky. Média to obecně od Trumpa schytala, prý vyvolávají násilí, ale vyčítají mu, že se v debatě pustil do Bidena a chtěl, aby nesl zodpovědnost za všechna léta, kdy byl ve funkci a za prohlášení, že Antifa je jenom myšlenka. „Myšlenky neútočí na policisty a nezapalují budovy. Antifa je teroristická organizace,“ prohlásil americký prezident.

Trump v Minnesotě prohlásil, že už za 34 dní vyhraje jak v Minnesotě, tak jinde, takže je čekají „čtyři další krásné roky v Bílém domě", kde udělá více než kdokoliv před ním.

Také prohlásil, že si „užil“ debatu se svým oponentem Bidenem, kterého opět nazval „sleepy Joe“ (ospalý Joe – pozn. red.). Chlubil se tím, kolik lidí debatu sledovalo, prý se jednalo o rekord, co se týče kabelové televize. „Minulou noc jsem dělal to, co zkorumpovaná média dělat odmítají, nutil jsem ho, aby se zodpovídal za svých 47 let ve funkci plných lží, zrady a selhání. Aby nesl zodpovědnost za to, že vaše práce zmizela do zahraničí a vaše sny také. A za to, že se klaní rabujícímu davu doma v Americe. Představte si, tihle lidé zabírají města ovládaná demokraty, sám tomu nemůžu uvěřit,“ narážel při projevu na různé skupiny, které si v amerických městech na čas zřídily tzv. stát ve státě.

Také si rýpl, že když po Bidenovi žádal, aby jmenoval jedinou organizaci strážců zákona, která ho podporuje, tak moderátor ho zastavoval a říkal, že na to Biden nemusí odpovídat. „Bylo to dva proti jednomu,“ postěžoval si. I na liberální média od něj přišla stížnost, že už se čílí, protože Bidena nenechal na pokoji. Trump obvinil CNN, deníky Washington Post a New York Times, že rozdmýchávají násilí v ulicích. „Myslí si, že nepokoje jsou pohoda, prostě si dělejte, co chcete. Nemusíte ani nosit masky, jenom děláte nepořádek, 25 tisíc lidí, hlava na hlavě, dělejte si co chcete. Můžete do kostela? Ne. Do restaurace? Ne. Můžete něco dělat? Jo, protestovat, to je v pořádku. Žhářství je taky v pořádku. Ale pustit se do ospalého Joe, to se nesmí,“ komentoval média, která mu už dlouho leží v žaludku.

Dodal, že soupeří nejen s ospalým Joem, ale také s ultralevicovými socialisty v médiích a s komunisty u demokratů. A také s těmi, kteří dle Trumpa vydělávají na tom, že „ožebračují USA“. A když měl úspěch, tak pak musel bojovat i s křivými obviněními. „Nikdy nezapomeňte, že po mně jdou, protože to dělám pro vás,“ prohlašoval prezident. Dále Trump sliboval další pokroky v ostraze hranic, zeď se prý staví, ale protože to je Trumpův úspěch, tak o tom média nemluví.

„Naši protivníci pošlou vaše zaměstnání do Číny, já je udržím v Americe. Naši protivníci chtějí zničit základní hodnoty téhle země, já je chci uchovat. Naši protivníci stojí za buřiči, já stojím za hrdiny policie,“ shrnul Trump, co si myslí o demokratech a jejich příznivcích.

Následovalo další grilování Bidena, tentokrát protože se zdráhal říct „policie“ (law enforcement) a také že prohlásil, že Antifa je jenom myšlenka. „Myšlenky neútočí na policisty a nezapalují budovy. Antifa je teroristická organizace,“ měl jasno současný americký prezident. Kromě toho hrozil, že Biden sebere občánům právo vlastnit zbraně, že je pro Zelenou dohodu (tu nakonec odmítli i demokraté) a že jeho syn má obchody s Čínou a Ruskem. Čínu také obvinil, že vypustila tento „mor“ a slíbil, že jí to nikdy nezapomene.

Trump se také chlubil, že opět „otevřel“ tzv. Železný pás, tedy síť železných dolů na severu Minnesoty. Barrack Obama vydal ekologická nařízení, která těžbu utlumila, Trump je zrušil a navíc uvalil cla na čínskou ocel. Na setkání se pochlubil historkou, jak k němu pak v Minnesotě přišel jeden horník a se slzami v očích mu děkoval, že do regionu vrátil práci. Pokud vyhrají demokraté, podle Trumpa to bude konec Železného pásu.

Minnesota je přitom velkou nadějí Donalda Trumpa. V posledních volbách ji prohrál o pouhých 1,5 %, tedy 45 000 hlasů. Minnesota má dohromady 10 hlasů při volbě prezidenta (z celkových 538) a Trumpova naděje je, že přesvědčí právě obyvatele venkova a horníky, že u demokratů jim pšenka nepokvete.

