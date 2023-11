Je Afrika místem zaslíbeným? Alespoň Fiala si to myslí

Několik dní poté, co Fiala podpořil na demonstraci na Staroměstském náměstí Izrael, vyrazil na pracovní cestu do Afriky.

I proto s premiérem vyrazil na cestu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, který podnikatelskou delegaci vede. V rámci delegace ho doprovázejí zástupci více než dvacítky firem.