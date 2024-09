Je po migrantovi. Sebral důchodkyni kabelku, přejela ho mercedesem. Řeší soud

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 94% Nemá 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1142 lidí informuje, že se události v toskánském městě Viareggio, ležícím u pobřeží Tyrhénského moře mezi Pisou a La Spezií, odehrála v neděli večer. Tamní 65letá majitelka plážového zařízení se procházela po městském nábřeží tohoto více než šedesátitisícového města, když na ni zaútočil 47letý ilegální migrant a při přepadení jí ukradl kabelku.



Podle listu Il Giornale d’Italia se podle policejní rekonstrukce přistěhovalec na svou oběť vrhl s nožem v ruce. Žena se migrantovi nedokázala ubránit, ale po přepadení se se ztrátou osobních věcí nehodlala smířit. L’Unione Sarda popisuje, že se napadená prodavačka rozhodla pachatele na vlastní pěst hledat, a nasedla proto do svého vozu a vydala se afrického migranta hledat.



Po několika minutách muže nalezla, a aby získala své věci zpět, rozhodla se coby zbraň použít své vlastní SUV. Do migranta na chodníku žena podle serveru najela a přimáčkla jej svým vozem na výlohu obchodu s námořními elektronickými systémy.

Italka pachatele následně ještě třikrát přejela autem a poté, co ležel na zemi, vystoupila z vozu, klidně si vzala zpět svoji kabelku, nastoupila zpět za volant a odjela.

Vše však skončilo nahrané na bezpečnostních kamerách a zaznamenán je i moment, kdy žena kriminálníka původem z Alžíru přimáčkla k výloze. Muž byl resuscitován, ale později v nemocnici zemřel, což má pro Italku, která byla následně okamžitě vypátrána, nemalou dohru. Policie totiž vyloučila, že bude čin klasifikován jako ublížení na zdraví, a na policejním ředitelství si prodavačka již vyslechla obvinění z úmyslného zabití.



Zabitý zločinec měl být policii také velmi dobře znám. Nelegální přistěhovalec Said Melkoun totiž byl dlouhodobě bez trvalého bydliště a v Itálii, kde se živil krádežemi přes deset let v mnoha městech včetně Říma či Boloni. Úřady se jej roky snažily ze země vyhostit, ale pokusy končily vždy neúspěšně, jelikož jeho repatriaci Alžírsko odmítalo a i další země Maghrebu odmítaly, že by šlo o jejich občana. Úřady kvůli odmítavému stanovisku zůstaly bezradné, a muž byl tak i nadále v Itálii na svobodě.

Právě bezradnost úřadů je zřejmě důvodem, proč případ vyvolává v Itálii velké pozdvižení. Krádeže, loupeže, rvačky, přepadení a obchod s drogami jsou podle italských médií v této oblasti italského pobřeží totiž již běžnou záležitostí. Il Mattino uvádí, že se na tomto stavu podílel i zabitý migrant, jehož policie znala kvůli četným krádežím zejména v obchodech či kvůli vykrádání aut, a proto tato událost podle plátku na sociální síti „vyvolala emocionální reakce“.



List dodává, že oblast dříve bývala oblíbenou prázdninovou lokalitou, avšak v posledních letech je naopak považována za nebezpečnou.

