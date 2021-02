Je pozdě, řekl miliardář Janeček. Ukazuje velký ekonomický problém

reklama

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 59% Hamáček 1% Blatný 3% Ani jeden z nich 37% hlasovalo: 8864 lidí

„Buď to nedáme, zničíme se a zkrachujeme jako lidská civilizace. Nebo ještě horší varianta je, že budeme žít ve zotročeném systému, v nějaké totalitě. Třetí varianta je pozitivní, té věřím, je to varianta prosperity a svobody, kde se lidé respektují a vzájemně tvoří,“ uvedl.

Věří, že právě ke třetí variantě, ve kterou doufá, koronavirus pomůže. „Nakopl vlastně velkou část populace. Dovedl lidi mimo své komfortní zóny a donutil je, aby čelili svým strachům,“ řekl, že právě tím, že jsou lidé nuceni své strachy překonávat, budují si jistou imunitu. „Já doufám, že koronavirus zafunguje jako vakcína proti lidské blbosti a lidským strachům,“ dodal Janeček.

V boji proti šíření koronavirové epidemie si podle něj česká vláda nevede vůbec dobře. „Přístup českého státu snad ani nejde komentovat. Je to taková šílená kombinace neracionality z každého pohledu,“ konstatoval.

Podle něho stát svým přičiněním přišel o důvěru lidí. „Je velmi smutné, že stát totálně promarnil příležitost jistého nasazení a obětavosti,“ zmínil, jak se česká společnost semkla na jaře loňského roku.

Celý rozhovor ZDE.

Tvrdým lockdownem, po kterém volají lékaři, odbory a někteří vědci, si podle Janečka už nepomůžeme. „Já myslím, že je to pozdě. Virus je tak prorostlý, že by to musel být nějaký úplně šílený lockdown. Ale hlavně lidé to nebudou respektovat. Ta příležitost už je dávno za námi. Ale hlavně ono to není ani racionální,“ myslí si.

S tvrdým lockdownem hrozí ekonomická katastrofa. „Teď už to není krátkodobé zamrazení ekonomik a teď je to stav, kdy riskujeme ekonomickou katastrofu. Jednoduše: dluhy, které rostou, to už není Řecko, které zachrání Evropská unie. Ale kdo zachrání nás? Ano. Co se stane s měnami?“ táže se matematik.

Možné přeplněné nemocnice vnímá jako velký problém, který je však třeba jednoznačně zazlívat vládě. „My jsme měli spoustu času a tomuto jsme se mohli vyhnout. Já si to uvědomuji, je to obrovský problém. Na druhé straně si musíme uvědomit, jaká je realita života,“ sdělil, že realita života je, že lidé umírají, mají nemoci a vždy budou umírat.

Jako chybu vnímá, že se zavedla opatření, která byla bezdůvodná. „Situace nebyla nijak vyhrocená, udělala se extrémní opatření. A pak již prostě nezbyla energie na to, aby se mohlo jít dále,“ doplnil Janeček, který za vůbec nejhorší důsledek protiepidemických opatření označuje to, že děti nemohou chodit do školy. Šancí, jak z toho ven, vidí v očkování, i když i zde vláda selhává.

Psali jsme: Okamura vypráskal Blatného. Svádět to na lidi? Pravda o stavu na JIP Konec státu. Ondřej Neff nechce Petra Fialu. Zvažuje volit... To nečekáte Vládě už nikdo nevěří, vybalil na Tvarůžkovou senátor Goláň Odboráři žádají zastavit výrobu. O Velikonocích. A na celý týden

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.