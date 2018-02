Je to manipulace, jakou jsem v životě neviděl! Emma Smetana zpovídala Kroupu a ten si to před kamerou vyřídil s ředitelem rozhlasu

Na podzim loňského roku připravil Janek Kroupa se svým týmem reportáže o tom, že holding Agrofert, toho času uložený ve svěřenském fondu předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), hospodaří na stovkách hektarů půdy, u nichž není jasné, kdo ji vlastní. Zavoralovi se Kroupovy reportáže nelíbily a chce na nich zaměstnancům rozhlasu ukázat, jak by napříště neměli pracovat.

Kroupa však trvá na tom, že jeho reportáž byla kvalitní. Zavoralovi vyčítá, že si nechal zpracovat hned tři analýzy na tuto reportáž, dvě z nich však hodil pod stůl, protože se mu nehodily závěry, k nimž tvůrci analýz došli. Využil jen třetí analýzu, a to ještě nepřesně. Rada Českého rozhlasu prý navíc nekonstatovala, že došlo k porušení kodexu novinářské práce v Českém rozhlase.

„Závěr Rady většinou je, že došlo k porušení kodexu, nebo ne. V tomto případě nekonstatovali porušení kodexu, neboť jsme žádný kodex neporušili. Ty reportáže byly naprosto v pořádku, byly fér a byly objektivní, samozřejmě,“ zdůraznil Kroupa. Fakt, že to generální ředitel ČRo René Zavoral vidí jinak, nechává Kroupu v klidu, zvlášť, když reportáže schválil Kroupův nadřízený Jan Pokorný, který v tuto chvíli stojí za Kroupou.

Kroupa se domnívá, že Zavoral pracuje zavádějícím způsobem i s tou analýzou, se kterou nakonec pracoval, protože v té se píše, že závěry této analýzy nelze na investigativní žurnalistiku uplatňovat tak, jak to dělá Zavoral. „I ty její závěry pan ředitel jaksi manipuluje. (...) To je prostě manipulace, kterou jsem v životě neviděl,“ zlobil se v rozhovoru reportér. „Je nefér zatlouct dvě analýzy a vybrat si jen část z té, která se mu hodí. Měl vycházet ze všech a se všemi se měl seriózně vypořádat. A to neudělal,“ pálil dál do svého ředitele Kroupa.

Žurnalista má za to, že bylo v pořádku zabývat se tím, jak hospodařil Agrofert v době, kdy ještě patřil přímo Andreji Babišovi, nebyl uložen ve svěřenském fondu, a přitom už šlo o období, kdy Babiš zastával post ministra financí.

„My jsme zmapovali jev, Agrofert se k tomu dokonce přiznal, a panu řediteli se to prostě nelíbí,“ shrnul problém Kroupa. „To, že si pan ředitel myslí nesmysl, je jeho právo, ale pro mě to neznamená vůbec nic,“ doplnil. Pokud by se ale mělo stát, že investigativní novinářská práce v Českém rozhlase skončí, Kroupa raději z veřejnoprávního rozhlasu odejde.

Má dojem, že generální ředitel Českého rozhlasu se bojí politiků, což je pro Kroupu jako investigativního novináře nepřijatelné. Platí to o to víc, že se snad chystá „politické školení Českého rozhlasu“ o tom, jak napříště o vládě Andreje Babiš nepsat.

Psali jsme: Předposranost, totalita, rakovina, umíráček svobodné žurnalistiky, strašili Wollner, Kmenta a další kvůli kritice reportáže Janka Kroupy o Agrofertu. Přečtěte si, co se skutečně dělo na jednání rozhlasové rady... Redaktoří z rozhlasu podepisují dopis na podporu Janka Kroupy. Přidali útok na ředitele Zavorala Známý novinář Moláček se bouří proti vedení rozhlasu: Na žádné školení nepůjdu, ani kdyby školila Alex Mynářová Ostré vystoupení Janka Kroupy. Ztrhal ředitele Českého rozhlasu a řekl si o výpověď, když s ním prý není spokojen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp