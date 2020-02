Je to tu: Bernie Sanders byl v Moskvě! A nejen tam! tahají na něj

Sanders po Nevadě nejen dotáhl doposud lehce vedoucího Peta Buttigiege, který překvapivě vyhrál první měření sil v Iowě, ale hlavně výrazně odskočil v průzkumech ve velkých státech, kde se demokratický výběr rozhodne. A to vyburcovalo u všech ostatních zuřivý odpor.

Asketický a idealistický levičák tradičního ražení Sanders nenabízí soupeřům moc materiálu v oblasti korupce a jiných skandálů. Takže se kandidáti rozhodli zaměřit na jeho radikální minulost z časů studené války v sedmdesátých a osmdesátých letech. Mladý idealistický levičák Bernie tehdy koketoval s řadou komunistických režimů.

V osmdesátých letech byl Sanders starostou malého městečka Burlington ve státě Vermont. V této pozici navštívil řadu komunistických zemí a poté o svých zážitcích rád vykládal místním občanům. Natočené záznamy z osmdesátých let, který si nikdo nevšiml ani při Sandersově minulé prezidentské kandidatuře v roce 2016, se najednou začaly objevovat na veřejnosti.

V roce 1988 Sanders navštívil přímo Sovětský svaz. Ten se v té době za generálního tajemníka Gorbačova otevíral světu a v tom samém roce Moskvu navštívil i tehdejší americký prezident Ronald Reagan. Přesto to dnes Sanders schytává.

Ještě problematičtější jsou ale podle některých jeho obdivná slova o komunistické Kubě Fidela Castra, nebo o Nicaragui, kde v osmdesátých letech vládl radikálně levicový režim Daniela Ortegy.

„Pokud budou lidé volit pro socialistu Sanderse, pak by si měli uvědomit, co socialismus znamená historicky. A rozhodně to není Skandinávie,“ rozčilovala se v New York Times Marion Smithová z Nadace obětí komunismu. „Tehdy zavřel oči před systematickým nedodržováním lidských práv. Stal se užitečným idiotem, který uvěřil sovětské propagandě,“ dodala.

Sanders ale dnes vysvětluje, že chtěl „budovat mosty“ mezi Východem a Západem. Videozáznamy z osmdesátých let podle něj jasně dokazují, že situaci v komunistickým zemích nebarvil narůžovo a mluvil o ní otevřeně. „Zdravotnictví je sice zdarma, ale je strašné,“ připomíná svá slova po návratu z Nicaragui v roce 1985.

Jeho slova o Kubě jsou v USA, kde je silná komunita tamních emigrantů, vnímána ještě citlivěji. Kandidát Mike Bloomberg sdílel video, kde Sanders chválí jeho vzdělávací program, který vymítil negramotnost. K tomu připomíná, že „Fidel Castro zanechal temné dědictví pracovních táborů, represí náboženství, hluboké chudoby a zabíjení tisíců vlastních lidí".

Fidel Castro left a dark legacy of forced labor camps, religious repression, widespread poverty, firing squads, and the murder of thousands of his own people.



But sure, Bernie, let’s talk about his literacy program. pic.twitter.com/3Xqu435uoA