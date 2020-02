Je to tu! Milion chvilek v politice, zaznělo. Česko jásá i nadává nad oznámením

Bylo to na akci Milionu chvilek pro demokracii, kde zakladatel hnutí Praha Sobě Jan Čižinský odhalil svou další iniciativu, 3 000 statečných. Reakce na toto oznámení byly různé, od výsměchu přes nepochopení až po rozčarování, že chce Čižinský ještě dále štěpit už velmi rozštěpenou opozici. Stále panují rozpory o tom, co vlastně chce 3 000 statečných dělat, jaké budou jejich metody a čeho chtějí dosáhnout. Nyní se alespoň částečně Čižinský projevil, co vlastně chce a co nechce. Kopance přiletěly od ODS. Mimo jiné i proto, že se Čižinský opřel do 90. let. Ale našel se někdo, kdo souhlasil.

Facebooková skupina iniciativy nenabízí ve směru ideologie mnoho konkrétního. „Jsme skupina aktivních lidí, kteří už nechtějí nečinně přihlížet tomu, co se v české politice děje. Sami chceme přispět ke změně. Až nás tu budou 3 000, vydáme se do ulic. Ne demonstrovat, ale mluvit s lidmi a získávat je pro společnou věc. Česká republika potřebuje novou politickou sílu, která ji pomůže dát do pořádku. A vy můžete být u toho," informuje. Co je ale ona společná věc a co znamená dát ČR do pořádku, v této krátké deskripci definováno není. Hned první pravidlo skupiny na Facebooku nabízí malou indicii, ale jen malou: „Buďme k sobě zdvořilí a poslouchejme se. Můžeme mít na spoustu věcí různé názory. Ale na základních věcech v naší republice, jako je spravedlnost a důstojný život pro všechny, nám záleží všem stejně."

Co Čižinský vyznává, odhalil v jednom facebookovém příspěvku. „3 000 statečných nemají pravou nebo levou ideologii, máme společnou snahu změnit praktické věci – a na těch se všichni shodneme. Nikdo přece nemůže rozporovat to, že by u nás měly být lepší silnice a železnice, že bychom se měli starat o seniory, kteří celý život poctivě pracovali, že by každý měl mít dostupnou kvalitní zdravotní péči nebo že bychom měli žít v zemi s čistým ovzduším a vodami.

Za mě je stupnice pravice–levice trochu přežitek. Společnost se změnila a platí věta, ‚všichni jsme sociální demokraté‘ – ani ‚pravicové‘ strany nezpochybňují základní hodnoty, díky kterým tady můžeme společně žít, aniž bychom se mlátili klacky po hlavách,“ prohlásil starosta Prahy 7 Čižinský.

Jan Čižinský

„Nikdo už určitě nechce návrat divokých devadesátek, kdy jsme si mysleli, že nás všechny zachrání opačný extrém proti socialismu, systém divokého západu – urvi, co můžeš, a kašli na ostatní. Ten nás dovedl, kde jsme, a nesmíme v tom pokračovat,“ vymezil se Čižinský proti devadesátým letům.

Kritika se na Čižinského hlavu snesla hlavně z řad ODS. Poslanec Jan Skopeček prohlásil, že dělení na pravici a levici je přežitkem jen pro totální levičáky, kteří se svoji politickou orientaci bojí naplno přiznat.

„Progresivní levice svým pochodem institucemi posiluje a dnes nám vládne. O to víc potřebujeme pravici bránící svobodu jednotlivce! Obludné je i to laciné plivání na 90. léta. Je to urážející vůči všem lidem, kteří v té době vzali osud do vlastních rukou, začali podnikat a měnit socialismus v kapitalismus. Bylo to období rozšiřování svobody jednotlivce a omezování moci státu. Jaká škoda, že dnes zažíváme pravý opak!“ vymezil se proti starostovi Prahy 7.

Ozvala se také zastupitelka Prahy 2 Lenka Mottlová, která o Čižinském řekla, že není ani oblečený, ani svlečený, ani koza, ani vlk. „Jen to tak stýká jak sliz,“ pravila s dovětkem: „A tak se z 20ti letého politika z konzervativní KDU a skauta stal socan bez programu.“

Přisadil si i europoslanec Jan Zahradil, který prohlásil, že Čižinský hodlá praktikovat „nepolitickou politiku“. S Mottlovou se shodli, že z Čižinského nebude ani druhý Masaryk, ani druhý Havel.

Kdo ale našel pochopení pro Čižinského aktivismus, je pravidelný pořadatel demonstrací Tomasz Peszynski, který rozepsal svůj souhlas v bodech:

1. Já se necítím ani levičák, ani pravičák a myslím, že většina lidí to má stejně. Proto oceňuju snahu nestavět ideologické bariéry.

2. Čižinský říká to samé, co Macron v roce 2016 (doufám, že jeho zahraniční politika nepůjde stejným směrem, ale nejsme Francie, tak asi ne).

3. Sociální demokrat je v tomto směru třeba chápat jako sociální a demokrat. A to můžu klidně podepsat.

4. Více se nedovíte, program stále není, ale já jednoznačně říkám, že to nevadí... Bylo jasně řečeno, že program se bude sestavovat na základě mínění oněch 3 000 lidí a to mně přijde fajn.

5. Takže pořád to ještě není nic, z čeho si lidi sednou na zadek, ale za mě to jde správným směrem..

6. Je mi jasný, že to zase schytám, ale musím bejt Statečný.

A dodal: „To zase bude v ideologických alejích nablito... jak napravo, tak nalevo.“

„Takže 3 000 skrytých sociálních demokratů? A ví to v Liďáku? Já si teda myslím, že ‚my jsme všichni Gogo‘, akorát Čižinský je letadlo, bezuhlíkový. Spíš teda takovej kluzák...“ smál se starostovi právník Tomáš Tyl.

„A jak jsem varoval už loni v létě, z Milionu chvilek se nakonec vyloupne: Čižinský a spol.“ doplnil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

