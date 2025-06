Je to tu: V USA oficiální výzva k odporu proti Trumpovi

V Los Angeles nadále houstne napětí. Starostka Karen Bassová vyhlásila v úterý večer omezený zákaz vycházení od 20.00 do 6.00 tamního času. Vedlo ji k tomu to, že během úterý bylo zatčeno na 200 lidí. Zákaz vycházení se bude vztahovat na jednu čtvereční míli (2,5 km²) centra Los Angeles a potrvá několik dní.

Server televize Fox News v této souvislosti citoval prohlášení šéfa policie Los Angeles Jima McDonnella.

„Dovolte mi, abych jasně uvedl, že toto chování – blokování dálnic, městských ulic a nájezdů, odmítání dodržování zákonných příkazů k ukončení protestů a zasahování do operací veřejné bezpečnosti – je nebezpečné, nezákonné a nebude tolerováno,“ řekl McDonnell. „Pokud se během uvedených hodin zákazu vycházení budete nacházet v zóně zákazu vycházení bez platné zákonné výjimky, budete zatčeni. Pokud jakýmkoli způsobem napadnete policistu, budete zatčeni.“

Guvernér Kalifornie Gavin Newsome oznámil, že se Trumpovi postaví. O vývoji situace informuje i agentura Reuters, která upozornila, že proti tomu, co administrativa Donalda Trumpa činí v Los Angeles protestovali i lidé v Atlantě, v New Yorku, v Chicagu a v dalších městech USA.

V Chicagu lidé nesli v průvodu mexické i palestinské vlajky a skandovali „uIice patří nám!“ Lidé vyjadřují obavy, že po imigrantech si Trump vybere jakoukoli jinou skupinu a udeří na ni. Třeba s pomocí agentů Imigrační a celní správy, které z pohledu demonstrantů prezident používá jako osobní zbraň.

Ve městě agentura Reuters vyzpovídala jednoho z protestujících, který pod podmínkou, že nikde nebude zveřejněno jeho jméno, prozradil, že se narodil imigrantům z Mexika a v dospělosti 11 let sloužil u námořní pěchoty. A dnes je velmi nešťastný, protože na jedné straně stojí na straně svých spolubojovníků z Námořní pěchoty, kteří jsou nasazeni v ulicích Los Angeles, ale na druhé straně vidí, že 11 let jako mariňák sloužil zemi, která teď vyhání jeho příbuzné.

Policie v Chicagu vyvedla nejméně dva protestující z pochodu v poutech.

Na sociálních sítích kolují videa z protestů ve Washingtonu, v New Yorku i v Chicagu.

„Obrovský protestní pochod kráčí ulicemi Chicaga. Je to pokojný protest proti Donaldu Trumpovi a únosům prováděným americkým gestapem (ICE),“ napsal k videu s protestujícími Marco Foster, který se na sociálních sítích představuje jako celoživotní demokrat, na což je prý patřičně hrdý.

HAPPENING NOW: A HUGE line of protesters march through the streets of Downtown Chicago for a peaceful protest against Donald Trump and the kidnappings being carried out by the American Gestapo (ICE) pic.twitter.com/566MY8COtz — Marco Foster (@MarcoFoster_) June 11, 2025

V New Yorku lidé také vyjadřují solidaritu s lidmi z Los Angeles a žádají pracovníky ICE, aby se stáhli z ulic. Demonstranti v New Yorku si s sebou přinesli i kubánské vlajky.

Thousands of protesters are marching through Manhattan today shutting down streets demanding ICE out of NYC and standing in solidarity with pro-immigrant protesters in LA and around the country. pic.twitter.com/PMDXapt4pa — Gerard (@GerardDalbon) June 10, 2025

Jedno z videí z New Yorku ukazuje, že protestující začali na policisty města New York házet dopravní kužely a další věci. Došlo k prolomení zábran, které policisté vystavěli v ulicích New Yorku. „Od Los Angeles po Austin, Denver a Atlantu se rychle šíří odpor a to, co začalo jako protest, se stává konfrontací,“ padlo na sociální síti X.

??BREAKING: Anti-ICE protesters in New York have stormed NYPD barricades, throwing traffic cones and other objects at police.



From Los Angeles to Austin, Denver, and Atlanta, the backlash is spreading fast what began as protest is becoming confrontation.



The nation’s cities… pic.twitter.com/CdVvO5CEV3 — Brian Allen (@allenanalysis) June 11, 2025

„V tuto chvíli musíme všichni vstát a být vedeni k vyšší úrovni odpovědnosti. Pokud uplatňujete svá práva podle prvního dodatku, prosím, dělejte to pokojně. Vím, že mnozí z vás pociťují hlubokou úzkost, stres a strach, ale chci, abyste věděli, že vy jste protilátkou proti tomuto strachu a úzkosti. Donald Trump si ze všeho nejvíc přeje vaši věrnost, vaše mlčení, abyste byli spoluviníky tohoto okamžiku. Nepoddávejte se mu,“ vyzval občany guvernér, který je považován za pravděpodobného kandidáta demokratické strany na prezidenta USA v roce 2028.

„Kalifornie může být první, ale Kalifornií to zjevně nekončí. Další státy jsou na řadě. Demokracie je další na řadě. Demokracie čelí útoku. Před našima očima nastal okamžik, kterého jsme se obávali,“ varoval kalifornský guvernér, podle jehož názoru se hroutí systém brzd a protivah, protože „Kongres není k nalezení“.

Trump už dal najevo, že nebude váhat použít proti demonstrantům sílu.

Jeden z amerických úředníků uvedl, že v oblasti Los Angeles je nyní 2 100 vojáků Národní gardy. Pentagon uvedl, že nasadí celkem 4 000 vojáků Národní gardy spolu se 700 mariňáky.

Jedna z věcí, na kterou se prý protestující neustále ptají Národní gardy, je: „Proč jste tady?“

Podle Newsoma tím Trump jen dokazuje, jak moc je slabý.

„Trumpovi agenti zatýkají myčky nádobí, zahradníky, nádeníky a švadleny. To je prostě ukázka slabosti. Slabosti maskované jako síla,“ řekl.

DHS and the National Guard just put on their gas masks preparing to disperse the protesters in downtown Los Angeles before the 8pm curfew. Something tells me they mean business. pic.twitter.com/dj3bd0RlLK — Charlie Kirk (@charliekirk11) June 11, 2025

listu Los Angeles Times upozornil na část guvernérova projevu, kde Newsome Trumpa obvinil, že fakticky přilévá olej do ohně a protesty přiživuje, aby se posléze mohl tvářit jako silný prezident, který situaci vyřeší.

Obraz, který Trump vykreslil o roli federální vlády v protestech proti imigračním raziím, ostře kontrastuje s Newsomovým tvrzením, že státní a místní orgány činné v trestním řízení úspěšně udržovaly mír, než federální úřady nasadily „slzný plyn“, „zábleskové granáty“ a „gumové projektily“ na obyvatele Los Angeles, kteří uplatňovali své ústavní právo na svobodu projevu a shromažďování.

Poté Trump „nelegálně“ povolal kalifornskou Národní gardu, uvedl Newsom.

„Toto drzé zneužití moci úřadujícím prezidentem roznítilo bouřlivou situaci a ohrozilo naše lidi, naše důstojníky a dokonce i naši Národní gardu,“ řekl Newsom. „Tehdy začala sestupná spirála. Zdvojnásobil své nebezpečné nasazení Národní gardy tím, že ještě více rozdmýchával plameny. A prezident to udělal schválně.“

V nákupní čtvrti v centru Los Angeles bylo přes noc vypleněno několik výloh, včetně obchodu Apple, obchodu Adidas, klenotnictví a prodejny konopí s názvem MedMen. Ráno zaměstnanci města venku zametali rozbité sklo a lidé zabedňovali okna.

Here’s the aftermath of the Apple Store that got looted by the Los Angeles rioters



Broken glass is everywhere and empty displays. Only a few phones remain



The entire store’s products seems to have been stolen by peaceful protesters in the name of illegal immigrants rights pic.twitter.com/a6AbX7qbok — Wall Street Apes (@WallStreetApes) June 11, 2025

