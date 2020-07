Je válení se u moře v Chorvatsku risk? Ministr Petříček mluvil k občanům. „Naťukl“ i údajného špiona v Rusku

Cestování v létě 2020 je nevyzpytatelné a do jisté míry rizikové. O tom, jak vzniká tzv. vládní semafor pro cestování do zahraničí, hovořil v pořadu Interview na ČT24 ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vyjádřil se také k aktuální situaci v Hongkongu či k vývoji česko-ruských vztahů.

„Cestování je spojeno s velkou řadou rizik, i já osobně jsem plány raději přehodnotil a rodinnou dovolenou budeme trávit v Česku, částečně možná na Slovensku. Pokud chce někdo dovolenou bez stresu a mít nějakou jistotu, je lepší zvážit dovolenou doma," řekl na úvod ministr Petříček.

Pokud se přece jen lidé rozhodnou vycestovat do zahraničí, doporučuje sledovat bedlivě epidemiologickou situaci, jelikož ta se každou chvíli mění, a to i ve státech, které se nyní jeví jako bezpečné. „Rozhodně je bezpečnější cestovat případně v rámci EU než mimo ni. Řada zemí může i lokálně zavádět nová opatření s ohledem na nové případy nakažení,“ upozorňuje s tím, že planování dovolené by letos doporučoval odložit.

„Snažíme se dělat rozhodnutí tak, aby lidé věděli dopředu, s čím v zemích mohou počítat alespoň s třídenním předstihem. Nastavili jsme ten systém tak, že každý pátek bude oznamováno, jak semafor bude vypadat pro jednotlivé země následující týden. Lidé se třeba dozvědí, zda nedošlo v zemi, kam cestují, k nějaké změně, která začne například platit od pondělí následujícího týdne,“ popsal nový mechanismus Petříček.

Transport Čechů domů v případě, že vycestují na dovolenou do Chorvatska a mezitím Rakousko nebo Slovinsko uzavřnou beěhem víkendu hranice, není problém. „Se zeměmi máme předjednáno, že se v tomto případě Češi dostanou domů. Otázku tranzitu jsme řešili jako prioritu. Všechny státy EU s jistými drobnými výjimkami umožňují bez problémů návrat lidí z dovolených domů,“ ubezpečil ministr zahraničí.

Následně se přesunul na pole česko-ruských vztahů: „Současný stav česko-ruských vztahu není dobrý,“ konstatoval šéf české diplomacie.

Je to zhruba týden, co ruská tajná služba FSB zadržela bývalého novináře, poradce ruské vesmírné agentury Ivana Safronova, kterého Rusko podezírá, že ještě za doby novinářské kariéry spolupracoval s českými tajnými službami a předal jim informace o dodávkách ruských zbraní na Blízký východ a do Afriky, nyní mu hrozí dvacet let za vlastizradu.

Žádné důkazy o tom, že by Safronov byl českým špionem, Petříček podle svých slov nemá. „Nemám žadné údaje k tomu, že by pracoval s českou rozvědkou,“ uvedl s tím, že pokud by se takový incident skutečně stal českému občanovi, je naší povinností chránit české občany. „Bez ohledu na skutkovou podstatu, jestli je to pravda, či nikoli, je potřeba jeho zájmy hájit a chránit,“ dodal k této kauze.

„To, že na to nereagujeme, ale neznamená, že bychom souhlasili s obviněním Safronova. Pouze to nemám nijak podložené, ani od našich zpravodajských služeb. Nevím, zda se jedná o vykonstruovanou záležitost na ruské straně,“ doplnil s tím, že by se nejednalo o první případ podobného charakteru.

Věří Petříček, že se podaří česko-ruské vztahy urovnat řediteli zahraničního odboru Pražského hradu a poradci premiéra Rudolfu Jindrákovi? „Vybral jsem si Jindráka, protože je to velmi zkušený diplomat. Toto jméno může určitě zajistit velkou shodu napříč politickou reprezentací České republiky. Výhrady, že Jindrák může mít blízko k prezidentovi, považuji za zástupné,“ řekl s tím, že konzultace s Ruskem rozhodně nebudou procházkou růžovým sadem.

Závěrem přidal komentář i k proměně situace v Hongkongu: „Samozřejmě sledujeme situaci kolem nového bezpečnostního zákona, který omezuje autonomii Hongkongu, je to podle našeho názoru porušení závazku, který Čína udělala v 80. letech, kdy se podepisovala čínsko-britská deklarace,“ sdělil postoj české diplomacie k čínským krokům.

Proč tedy ale není Česko na seznamu zemí, které odsuzují postup Číny v Hongkongu? „Česká republika v této záležitosti ale rozhodně nemlčela. V národním projevu v rámci projednávání této otázky na půdě Rady pro lidská práva jsme se Hongkongu aktivně věnovali. Česká diplomacie se také aktivně zapojila do přípravy společného unijního vyjádření. V pondělí také proběhne zasedání ministrů zahraničí v Bruselu, kde budou řešit, jak by EU měla reagovat na postup Číny,“ uzavřel s tím, že kdyby se tomuto tématu česká média více věnovala, byl by postoj české diplomacie v této záležitosti více slyšet. Odmítl, že by se Česko odkloňovalo od hájení demokratických hodnot.

